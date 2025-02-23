《GOOD DAY》抢先看片段：「88之国」人员到齐，自我介绍超呆萌！光熙分享健身照遭温柔吐槽

GD权志龙与MBC合作的综艺节目《Good Day》将在今晚播出第二集，上午公开了抢先看片段，金秀贤、李洙赫、任时完、黄光熙、丁海寅等88年生明星阵容齐聚一堂，「88之国」成员到齐了！

预告片里，「88之国」成员们依次做自我介绍，并以《我是SOLO》的概念展开互动。 金秀贤因前次拍摄经验而显得从容，一本正经又搞笑地介绍自己：「我是88年生的金秀贤，职业... 目前是演员。」作为「88之国主办者」的GD则羞涩得不敢抬头，让朋友们纷纷笑翻。



恋爱综艺《我是SOLO》主持人Defconn与Code Kunst为这群88生明星们取了「SOLO名字」：G-Dragon因个性直接被命名为「英哲」，金秀贤因为擅长带动气氛被取名为「英洙」，任时完凭藉温和纯真的形象获得「英子」这个名字，李洙赫因为出众的身材而成为「英浩」，丁海寅是美丽迷人的「玉顺」，而黄光熙则被戏称为「 暗恋却只能独自心痛的光洙」，让现场爆笑不已。



节目后半段，大家移至房间内，决定用同龄朋友的方式直接称呼彼此名字。 光熙给GD看他在健身房拍的运动认证照，结果GD说「还是不要给大家看比较好」，但光熙还是执意请每个人都观看并做出评价，遭到大家一致拒绝和吐槽。 金秀贤：「没有视角宽一点的照片吗？ 根本是大特写吧！」XD



MBC《Good Day》是一档GD与各领域人物合作，共同创作年度音乐的企划节目。 光熙昨晚公开了「88之国」的自拍，期待今晚公开的第二集！





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