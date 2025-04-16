SHINee泰民与NO:ZE再爆恋爱绯闻！亲密约会照曝光引粉丝怒火！经纪公司：确认中

因「耍大牌」争议等原因暂停演艺活动的舞者NO:ZE，近日被目击与男团SHINee成员泰民如情侣般约会的场景，引发热议。 两人过去一直有交往传闻，这次再度引起粉丝的不满与愤怒。

最近在社群平台X上开始流传泰民与NO:ZE疑似约会的目击照片。 画面中可见身穿休闲装的男女不仅挽手散步，更有自然拥抱的肢体接触，其中男性被指认神似泰民，甚至出现对镜头展露灿烂笑容的瞬间。 尽管照片的拍摄时间与地点尚未明确，但已点燃粉丝圈的激烈反应。



그렇게 떠돌던 루머랑 증거가 다 사실이라니 바보처럼 널 믿었던 팬들 꼴이 너무 우스워졌잖아ㅋㅋ 이태민 어떻게 팬들한테 이렇게까지 할 수 있어? 그렇게 많은 거짓말과 기만을 해놓고도 찔리는게없어? 좀 책임감이나 양심을 가져봐 그냥 다 공개해버려#태민 #태민버블 #노제 pic.twitter.com/k4QtgGdNHa — . (@moyeKRY) April 14, 2025

事实上，这对绯闻主角的关系早已引发粉丝圈多次猜测。NO:ZE作为SM娱乐长期合作的伴舞，与泰民存在大量工作交集。 很早之前就有粉丝发现NO:ZE通过Bubble与粉丝互动时，背景音出现疑似泰民的声音; 泰民演唱会上的戴戒指表演被解读为「求婚」，似乎是在刻意释放「隔空示爱」信号。



NO:ZE通过《Street Woman Fighter》爆红后於2022年因耍大牌行为等遭到民众的口谏笔伐，并暂停活动。 当初争议爆发时，有现场工作人员爆料她在协商过程中「频繁查看手机」，此举被部份网友视为「热恋中的证据」。

随著「约会照」曝光，泰民的部份粉丝涌入社交平台表达不满：「在绯闻敏感期还如此高调，根本是把粉丝当傻子」、「可以谈恋爱，但是能不能找个人品好的人？」、「伴舞和爱豆交往，飞黄腾达了呢」等。 同时也有很多人支持，表示：「他都30了，为什么不能谈恋爱」、「我是SHINee的骨灰粉，我们从来没有阻止过他们谈恋爱，只要泰民幸福就好」等。



截至目前，Big Planet Made仅回应：「尚未确认相关内容，确认后会整理好立场声明发布。」

此外，现年32岁的泰民自2023年4月结束与SM娱乐15年合作后，转签Big Planet Made持续活跃。而NO:ZE沉寂了一段时间后於今年1月通过《World of Street Woman Fighter》宣布回归，作为舞者正式回归的第一个行程，就是参与泰民的《Guilty》舞台

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