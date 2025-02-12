分分合合没有尽头！《加州汽车旅馆》李世荣因拾回儿时记忆，再度对罗人友抛出离别感言！（EP.9 －10）

[有雷]这部真的是虐，每当觉得两人终於能突破重围好好在一起了，不到一集就又会开始发生一些状况，让男女主角感到心烦意乱，又把分手挂在嘴边。李世荣突然记起儿时的回忆，发现自己可能是造成一切悲剧的主因。

江熙（李世荣饰）与延秀（罗人友饰）迫不及待地奔向彼此，打算要真正展开恋情了，不过江熙刚收下了「官方男友」金锡京的项炼，加上金锡京更在镇上大张旗鼓地向江熙进行求婚的各种惊喜，让江熙措手不及，不过她决定先将项炼这个礼物退还，并表达自己的意思之后，才能够放心与延秀正式进行交往。延秀的母亲仍然持续与江熙父亲抱怨，急著阻止两人继续发展下去。



江熙与延秀对於儿时的印象，似乎也知道自己父母对彼此父母有好感，江熙妈带著江熙，延秀爸带著延秀一起出游，四人相当开心。而此时江熙在搭乘延秀的车子时突然大叫，似乎看见了以往母亲车祸的情景，引发了小意外。虽然江熙没有太大外伤已能出院，但记忆开始渐渐地回到她的脑中，甚至想起了自己还曾经迷路过，让大家到处喊叫著她。



江熙也曾埋怨自己的父亲，为何在当时母亲出事的时候，爸爸并不在她的身边？不过当时江熙爸爸遇上了财务上的危机，与对方正大打出手，要求讨回这笔金额，也因为这样进入派出所，因此未能及时赶回家中。



江熙思考许久，总想起小时候的自己，也想起了妈妈要带她离开时的最后身影，原来当时自己一气之下，把小熊玩偶塞在汽车的排气管，因此导致车祸意外。她又再度陷入原来自己才是导致这场意外的凶手，夺走了延秀父亲以及自己妈妈的生命，虽然延秀表达了自己的后悔，后悔当时没有与江熙一起到首尔打拼，也希望能够好好挽回，和江熙重新开始，但江熙仍难以度过自己内心的这一关，丢下了一句「我爱你」表达要与延秀分手。



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