【韩网热门】RIIZE新歌《每一天的结尾》获赞有二代团味：「仿佛东方神起出道初期歌曲库存」

男团RIIZE将於5月19日发行正规一辑《ODYSSEY》，其中收录了一首全新的Fan song（The End of The Day）》，昨天首次公开后在韩网引起强烈反响！



RIIZE表示，这首歌承载著RIIZE的一天，就像在BRIIZE面前展开日记，传达了成员们在结束忙碌的行程、回顾一整天时，对无论何时何地都陪伴左右、为他们应援的粉丝表达的感激之情。 据悉，成员们都非常喜欢这首歌，平时也经常哼唱，也希望大家仔细倾听每一位成员的声音特色，用心感受这首极具RIIZE风格的抒情歌曲。



와 모하끝 원빈 진짜 “sm보컬” 아 침나와

pic.twitter.com/gpw1ks9ogd — c.. (@ccriing) May 14, 2025

모든 하루의 끝 존나보컬휘몰아치는노래, 그리고 울어!하는뮤비 ㅅ ㅂ 네울게요 pic.twitter.com/kvFLVlHYfM — (@myluvanton) May 14, 2025

原PO认为这首歌很有二代团的感觉，甚至令人怀疑是「从东方神起出道初期的收录曲硬碟里拿出来的」XD

完整版MV：



韩国网友评论：

1. 哇，真的是那时候的感觉！

2. 好熟悉的感性啊，好久不见kkk

3. 歌超好听

4. 一听到就心脏狂跳，完全是东方神起初创期的歌

5. 疯了，想起东方神起的《我相信》《One》《Always There...》《Like Now》《傻瓜》《My little princess》

6. 播放的瞬间就懂了kkk哇，起了好多鸡皮疙瘩

7. 天呐，我现在是回到2005年吗...？

8. 这是正统SM抒情歌，凡是粉红色血液必定会有反应

9. 音乐和MV都好像2000年初期

10. 我超爱这种曲风ᅲᅲ 一听眼泪就流下来了

11. 很怀疑是真的把从前的歌拿出来发行kkk

12. 也有点Fly to the Sky的感觉，能想像到Brian和Hwanhee演唱的模样

13. 也令人想起BoA《Nothing's Gonna Change》、少女时代《Dear.mom》、H.O.T《我们的誓言》

14. 很像国小、国中时听的歌耶，想起我的学生时代了kkk

15. 因为元彬的嗓音，更让人有这种感觉了kkkk一直觉得元彬无论外貌还是声音，都堪称「人间SM」（人类SM）

16. 点进来之前本想找茬，结果流著泪退场ᅲᅲ一点都没错ᅲᅲ

17. ᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲ真的很爱从前的感性... 一大早给我听哭了

18. 高品质的老套桥段，就是必胜

出处：https://theqoo.net/hot/3737015471

图源：

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