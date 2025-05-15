近期「轻率发言引争议」的女团 i-dle 将完整体出演《全知干预视角》经纪公司给予超豪华待遇：「一人一车&经纪人新制度」

MBC 热门综艺节目《全知干预视角》中，将公开以完整体出击的 i-dle（原团名(G)I-DLE）的日常。

i-dle 展现了她们在续约后全新改变的制度之一：「一人一个经纪人制度」，吸引了观众的目光。成员们移动时也采用「一人一车」的方式登场，有人顶著乱糟糟的头发出现，有人素颜敷著面膜，展现毫不修饰、百分百真实的日常生活。



根据成员们各自不同的性格分配的经纪人，将与她们擦出什么样的火花也引发好奇。据悉，节目中的观察嘉宾们也对 i-dle 截然不同的样貌感到惊讶不已。

此外，本集节目中还将首次公开「音源榜全杀的热门曲制造机」i-dle 的新曲〈Good Thing〉。



前几天，i-dle 成员 Minnie 和雨琦出演网综《Salon Drip 2》，提到Minnie自费邀请了 100 位熟人来看演唱会，雨琦反应：「我们的演唱会为什么要自费买票？」而表示不理解，引发了热烈讨论，也进一步引起了舆论风波。目前官方已删除了该片段。



＊延伸报导：【韩网热门】i-dle宋雨琦：「我们的演唱会为什么要自费买票？」网意见不一：轻率无礼vs无可厚非



▼新歌〈Girlfriend 〉MV：



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