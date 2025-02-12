《外伤重症中心》「白江赫」朱智勋将客串朴珍荣&卢正义《魔女》！与《七罪追缉令》导演之缘

改编自名漫画家姜草同名之作的Channel A暨Viu Original新剧《魔女》，11日举行制作发表会，导演金泰均透露了正以《外伤重症中心》再获事业巅峰的朱智勋将客串首集！

《魔女》由近期回归GOT7男团热络活动的朴珍荣，与卢正义主演，讲述因周遭悲剧被视为「魔女」的神秘女子朴美贞（卢正义饰），和想打破她不幸法则的男子李东镇（朴珍荣饰），互相救赎的神秘罗曼史。



《魔女》导演是以电影《七罪追缉令》（暗数杀人）导演及编剧声名大噪的金泰均，曾以该电影拿下青龙奖及百想艺术大赏最佳剧本奖（与郭景泽共获）、春史电影节最新新人导演，以及釜日电影奖最佳导演，男主角朱智勋也拿下春史电影节影帝。



金泰均在《魔女》发表会上透露「这部戏剧动员了我所有人力资产」，透露自己利用人脉拜托了有知名度的演员，担纲剧中戏分很短但牵引故事发展的配角，「拜托了不像话的请求，让会令人大吃一惊的演员出现又帅气地消失」。



金泰均更直接宣布朱智勋会在首集登场，他逗趣地说：「最近很热门的演员白江赫（你没看错，他真的讲「白江赫」）会出现在第一集，他开著咖啡车来到片场。有人说他拍这部比拍《七罪追缉令》时还投入。」



《魔女》将在本月15日晚间9点10分於韩国首播，香港观众可於黄Viu收看。



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