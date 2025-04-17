SHINee泰民时隔一天否认恋情！NO:ZE只是同事，请勿过度猜测

SHINee成员泰民和舞者NO:ZE的恋情传闻昨日被多家媒体，今日泰民通过所属社否认恋情，表示两人只是很好的同事。

泰民所属社Big Planet Made娱乐：「两人是一直以来一起工作的亲密同事。 由於泰民的持续性日程安排，确认结果有所延迟，敬请谅解。 请勿进行过度揣测。」

最近网路论坛疯传SHINee成员泰民和女舞者NO:ZE交往，网友公开多张疑似男女约会的照片，其中NO>ZE被拍到正面，男生被指神似泰民。 对此，Big Planet Made娱乐昨日给出的答复是「正在确认情况」。



그렇게 떠돌던 루머랑 증거가 다 사실이라니 바보처럼 널 믿었던 팬들 꼴이 너무 우스워졌잖아ㅋㅋ 이태민 어떻게 팬들한테 이렇게까지 할 수 있어? 그렇게 많은 거짓말과 기만을 해놓고도 찔리는게없어? 좀 책임감이나 양심을 가져봐 그냥 다 공개해버려#태민 #태민버블 #노제 pic.twitter.com/k4QtgGdNHa — . (@moyeKRY) April 14, 2025

泰民和NO:ZE的关系已经多次引起猜测，部份粉丝认为泰民欺瞒粉丝、不应该与曾有「耍大牌」争议的人交往，也有人认为泰民已经32岁，即便真的谈恋爱也无可厚非。

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