SHINee泰民时隔一天否认恋情！NO:ZE只是同事，请勿过度猜测
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SHINee泰民时隔一天否认恋情！NO:ZE只是同事，请勿过度猜测

明星   2025年4月17日   星期四13:33   Sani  

（封面图源：TVDaily，키다스엔터테인먼트）

SHINee成员泰民和舞者NO:ZE的恋情传闻昨日被多家媒体，今日泰民通过所属社否认恋情，表示两人只是很好的同事。

泰民所属社Big Planet Made娱乐：「两人是一直以来一起工作的亲密同事。 由於泰民的持续性日程安排，确认结果有所延迟，敬请谅解。 请勿进行过度揣测。」

最近网路论坛疯传SHINee成员泰民和女舞者NO:ZE交往，网友公开多张疑似男女约会的照片，其中NO>ZE被拍到正面，男生被指神似泰民。 对此，Big Planet Made娱乐昨日给出的答复是「正在确认情况」。

泰民和NO:ZE的关系已经多次引起猜测，部份粉丝认为泰民欺瞒粉丝、不应该与曾有「耍大牌」争议的人交往，也有人认为泰民已经32岁，即便真的谈恋爱也无可厚非。

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