超强自律！「芭蕾身材」朴智贤自曝曾胖到80kg、 一口气吃6包炸酱泡面，减重30kg秘诀大公开

演员朴智贤在《财阀家的小儿子》《财阀X刑警》《窥镜》等多部作品中给观众留下了窈窕纤细的优雅印象，近日做客网综时，朴智贤透露自己也有过超重时期，身高167cm体重一度飙到80kg！即便是现在也能一口气吃6包泡面~

朴智贤在成始璄网综透露自己曾经很胖，体重最高曾经飙到80kg：「读高中时每天上学前买12个巧克力板，从0课时到11课时，每个课时都吃一个。」此外正常吃午餐，晚餐还经常和朋友一起叫外卖，朴智贤一个人就能吃掉4个炸鸡汉堡... 不变胖是不可能的啦XD



朴智贤后来减掉大约30kg体重，透露现在是「终生减肥」的状态。 成始璄惊讶问她从多少岁开始减肥， 朴智贤说是20岁以后，不过现在如果要吃的话还是能吃很多。

成始璄问以泡面而言的话，最多最多能吃多少包？ 朴智贤：「比起一般泡面，我更喜欢炸酱泡面，曾经一次吃掉6包。」



朴智贤表示现在已经掌握减肥秘诀，首先就是找到真心喜爱、能够享受其中的运动，对她来说就是芭蕾，因为看到镜子里的自己很美时心理感受非常好，现在已经坚持练习了5年，有时一周会练习5次之多。

第二就是要管理饮食，杜绝摄入碳水化合物和钠，以蛋白质为主。 好消息时，成功减掉30kg之后，现在已经形成习惯，就算想增肥也回不去啦。



现在的朴智贤经常通过IG分享练习芭蕾舞的照片，真的完全无法跟80kg这个数字联系到一起啊：









韩网友纷纷对她的自律能力感到佩服：「精神力超强」「一直以为她是天生瘦子」「一直觉得她的面容彷佛写满了故事，原来有这样的悲伤过往」「能吃6包炸酱泡面的人，究竟是如何忍住不吃的啊...」「大胃王把自我管理做到这程度，真的太厉害」。



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