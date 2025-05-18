TXT成员之间玩「吃巧克力棒游戏」引发热烈讨论！网：卖腐太严重VS我只看到胜负欲

总之我看得很开心就是了～！（封面是热度最高的瞬间：TXT休宁凯&秀彬）

人气男团 TOMORROW X TOGETHER（TXT）成员们聚在一起，在人气歌谣小吃部中挑战打破其他团的「吃巧克力棒游戏」（pepero game）最短纪录，第一名是女团NMIXX的智友＆圭珍，吃到只剩下0.6cm的超狂成就。



不过，TXT成员们的胜负欲望也是相当强烈，一边抗拒排斥，一边却又勇往直前，宇宙无敌矛盾的表现，也让网友们看得是相当兴奋又爆笑！XDD

▼讨论度最高的休宁凯&秀彬：「秀彬为什么要闭眼睛啦XD」、「休宁凯很像浪漫网剧中，很会kiss的男主」、「帅哥像帅哥进攻了！！」、「一边抗拒一边又想赢，笑死」、「请人气歌谣继续拍摄这个优秀的内容，谢谢了」、「卖腐太严重了吧」、「前面留言的那位，这是官方推出的节目内容，其他团也有挑战这个游戏喔」



TXT Hueningkai & Soobin pic.twitter.com/d3EWYiwEb3 — kpop moments that could kill achilleans (@kpopachillean) May 16, 2025

此外，杋圭＆太显一组，休宁凯表现太好，再次跟然竣组队挑战，过程相当刺激好笑，下面有放正片，大家快去看！



▼挑战从25:40开始：



▼ TXT 近期发行的全新数位单曲〈Love Language〉MV：



▼ 本来公司没有宣传计划，但很想展示舞台给粉丝们看，所以还是有出演音乐节目，青春兼具诱惑力的表现，也引发了热烈关注：



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