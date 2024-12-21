台湾囡仔陈冠睿终於要出道了！与《Boys Planet》挚友吾木提等组「无性别概念」团XLOV

去年以选秀节目《Boys Planet》闯出名号的台湾囡仔陈冠睿，只身闯荡韩国终於等到出道日，就在明年1月7日。

经纪公司257娱乐近日宣布推出「无性别概念」（Genderless）偶像团体「XLOV」（엑스러브），目前公开了两名成员，其中一名即来自台湾的陈冠睿，艺名定作「RUI」（루이）。陈冠睿首公开的形象照相当强烈，戴著脸炼眼神炙热，X贴文转发已近万！转发留言可见英语系网友及日本网友大力支持，粉丝都相当感动。



陈冠睿去年参赛《Boys Planet》‎展现民俗舞蹈令人惊艳且烙下深刻印象‎，歌舞也在水准之上，吸引了台湾、日本、韩国等地粉丝，虽然无缘18强决赛，但他这段时间持续练习及寻觅新公司，今年1月曾回台开粉丝见面会‎与粉丝「睿比」相见欢，诚意十足再次圈粉无数。



而确定会和陈冠睿一同组团XLOV的有他的《Boys Planet》挚友吾木提。吾木提曾在淘汰之后仍代替陈冠睿的家人来到节目替陈冠睿打气，节目结束后两人一起拍了陈冠睿曾表演的BTS〈Butterfly〉cover，去年吾木提粉丝见面会也邀请到陈冠睿共舞。吾木提（WUMUTI，우무티）的形象照同样很强烈，脸上彩绘和陈冠睿的脸炼异曲同工，让人难以将目光从脸上移开。



今（21）日稍晚港台时间5时会公开XLOV第三名成员，23日5时公开第四名，后续还有各种宣传，1月7日正式出道前已让许多粉丝期待。



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