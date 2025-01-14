挑战XLOV RUI陈冠睿超狂Part勇者出现！《BOYS PLANET》好友ZB1章昊出马！

新人男团XLOV成员RUI（陈冠睿）在出道歌曲〈I’mma Be〉里放入擅长传统民俗舞蹈元素，下腰又踢腿转圈（探海翻身）颇受讨论，难度太高令人忍不住惊呼「这谁Cover得了」、「谁敢Challenge」。

*先前报导回顾：‎〈陈冠睿以XLOV出道又秀超狂技能！舞台当场下腰又踢腿转圈！这谁Cover得了！〉‎

很快，真的有人Challenge了！是陈冠睿在《BOYS PLANET》的好朋友、ZB1（ZEROBASEONE）章昊！



Challenge影片只见陈冠睿出现ZB1公司WAKEONE练习室，在章昊后方一起跳了这段下腰又探海翻身，还可听见章昊下腰时疑似发出呻吟声，增添一层搞笑氛围。粉丝看了忍不住喊「第一个cha的勇士出现」、「到底在叫什么我快笑死」、「陈冠睿我们家章昊断了你负责」、「老章你腰还好吗」、「昊太可爱了超有勇气跳下腰，两人一起跳起来很好看」。



陈冠睿和章昊自《BOYS PLANET》过后首同框，这样的组合亦让粉丝相当感动、涌出回忆。两个人据说在参加《BOYS PLANET》前便认识了，在《BOYS PLANET》互动相当多，也都是经典的以白衬衫搭红丝带魅惑一票观众的〈Over Me〉表演组合。



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