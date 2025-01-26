徐康俊退伍后最新写真，谈到选剧本的态度：无论是什么类型的作品，我都希望角色是个「活生生的人」

（多图）以「国民年下男」称号受到关注的人气演员徐康俊退伍后更加有男人味，最近他与秦基周合作的新剧《卧底高中》也即将要在2月21日首播啦！

徐康俊最近为时尚杂志GQ Korea拍摄了一系列写真画报，照片中，徐康俊以全白西装和皮革夹克等造型，展现了从儒雅到充满男子气概的多样魅力。





在随后进行的采访里，他分享了自己对待作品的态度。他表示：「『心』是我的首要考量。」并补充道：「无论是什么类型的作品，我都希望角色是『人』。虽然无法用逻辑解释，但有些角色能让人感受到『这个人是活生生的』，这样的角色会让我沉浸其中，并感觉有研究的价值。」藉此透露了自己选择作品的标准。



当被问及人生目标时，他回答道：「我似乎只带著短期目标生活。例如我现在需要完成的作品、我所爱的人，以及眼前的目标。眼下，我的全部目标是正在拍摄的《卧底高中》。」



目前，徐康俊与秦基周主演的MBC新剧《卧底高中》讲述一名国​​家情报局特工郑海成（徐康俊 饰）伪装成高中生，遇上热爱学生的班主任吴秀雅（秦基周 饰），在校园里秘密追查高宗皇帝失踪金条下落的动作新剧，这部也会在「黄Viu」上架，预计於2月21日晚上9点50分首播（韩国时间），每逢星期五、六同步更新。







▼最新预告：但我不得不说...这张脸卧底感觉太高调了！XD



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻