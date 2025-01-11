【韩网热门】SM娱乐30周年影片中出现的疑似新女团成员

SM娱乐今日发布30周年影片，主角是一位女孩，网友认为她可能是练习生，同时也是SM新女团的成员。



In the recent video presented by SM, the protagonist is a girl who is possibly a trainee and a member of SMNGG.#smngg #smtrainee #smrookie #sm연습생 pic.twitter.com/y18KDUta2H — TheSmnggTheory (@TheSmnggTheory) January 9, 2025

韩国网友评论：

1. 哇，好漂亮啊

2. 好像Karina刚出道的时候

3. 一看就是SM的面相

4. 像Karina混合娜琏、Jennie、孙娜恩、Hyein、Winter、沅禧、Rocket Punch莲熙、MEOVV Narin、宁宁

5. 留言里提到的全都是各个团的C位成员耶

6. Karina、娜琏、Jennie，三大社的门面都有像到kkk

7. 最近有人气的女团全在这张脸上

8. 比想象中更可爱，看起来个子也很高

9. 现在还是小孩，出道之后减掉婴儿肥一定超美的...

10. 千万不要割双眼皮，现在的眼睛非常美丽

11. SM究竟从哪找来这些人才...

12. 感觉没有什么特别的新人气质，以SM这种大型公司来说太普通了

▽SM娱乐30周年影片完整版：



出处：https://theqoo.net/hot/3565869481

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