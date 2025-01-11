【韩网热门】SM娱乐30周年影片中出现的疑似新女团成员

SM娱乐今日发布30周年影片，主角是一位女孩，网友认为她可能是练习生，同时也是SM新女团的成员。
In the recent video presented by SM, the protagonist is a girl who is possibly a trainee and a member of SMNGG.#smngg #smtrainee #smrookie #sm연습생 pic.twitter.com/y18KDUta2H— TheSmnggTheory (@TheSmnggTheory) January 9, 2025
韩国网友评论：
1. 哇，好漂亮啊
2. 好像Karina刚出道的时候
3. 一看就是SM的面相
4. 像Karina混合娜琏、Jennie、孙娜恩、Hyein、Winter、沅禧、Rocket Punch莲熙、MEOVV Narin、宁宁
5. 留言里提到的全都是各个团的C位成员耶
6. Karina、娜琏、Jennie，三大社的门面都有像到kkk
7. 最近有人气的女团全在这张脸上
8. 比想象中更可爱，看起来个子也很高
9. 现在还是小孩，出道之后减掉婴儿肥一定超美的...
10. 千万不要割双眼皮，现在的眼睛非常美丽
11. SM究竟从哪找来这些人才...
12. 感觉没有什么特别的新人气质，以SM这种大型公司来说太普通了
▽SM娱乐30周年影片完整版：
出处：https://theqoo.net/hot/3565869481
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