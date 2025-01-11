本性难移？胜利被目击到流连於江南酒吧：一周至少2次，身材发福

男团BIGBANG成员胜利因「Burnning Sun」等一系列丑闻退出团队后多次被拍到在东南亚活动，正当不少人以为他的大本营搬去国外之际，近期又有路人目击到他出入韩国江南酒吧。

据悉韩媒《体育京乡》报导，胜利最近经常出现在首尔江南区的一些餐厅和酒吧，并公开了一张他的照片。照片中，胜利戴著一顶休闲棒球帽，穿著帽T，显得非常随意自然。该媒体援引爆料者的话称：「胜利一周会去两次左右的酒吧，经常光顾，他一般安静地喝酒后便离开。」



승리가 포켓몬도 아니고;; 자주 출몰ㅋㅋ

30대 중반의 남성이 일반 호프집에서 편안한 차림으로 “조용히” 술 마셨다는게 기삿거리가 되네 승리 아직 연예인인가보다 ㅎㅎ 진짜 지랄, 이래도 지랄 저래도 지랄 (대충 감스트 짤)



그리고 승리님 살 빠진 거 보이시지요~ pic.twitter.com/GsrdW4pO8E — 고사미 (@samianirago) January 6, 2025

2020年胜利因卷入年的「Burning Sun事件」而被起诉，涉及习惯性赌博、性交易、介绍性交易、违反性暴力犯罪处罚特别法、违反外汇交易法、违反食品卫生法、职务侵占、违反特定经济犯罪加重处罚法（挪用公款）以及教唆特殊暴力等9项罪名，最终被判处1年6个月的有期徒刑，并在韩国的驿州监狱服刑。



2023年2月出狱后，胜利的近况主要来自海外网友的目击。例如，他曾被发现在柬埔寨一家俱乐部参与活动，演唱BIGBANG的热门歌曲，并宣称「我要把GD（权志龙）带到这里来」，这一幕一度在韩网上引发轩然大波。

最近还有人爆料称胜利在东南亚与海外投资者会面，并公开了一张照片。照片中的胜利戴著框架眼镜，身穿西装，面部和身材明显发福 。 据爆料人透露：「（胜利）说自己比GD赚得更多。」这番意味深长的发言引发了外界的诸多猜测与关注。

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