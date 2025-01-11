【韓網熱門】SM娛樂30週年影片中出現的疑似新女團成員

SM娛樂今日發佈30週年影片，主角是一位女孩，網友認為她可能是練習生，同時也是SM新女團的成員。



In the recent video presented by SM, the protagonist is a girl who is possibly a trainee and a member of SMNGG.#smngg #smtrainee #smrookie #sm연습생 pic.twitter.com/y18KDUta2H — TheSmnggTheory (@TheSmnggTheory) January 9, 2025

韓國網友評論：

1. 哇，好漂亮啊

2. 好像Karina剛出道的時候

3. 一看就是SM的面相

4. 像Karina混合娜璉、Jennie、孫娜恩、Hyein、Winter、沅禧、Rocket Punch蓮熙、MEOVV Narin、寧寧

5. 留言裡提到的全都是各個團的C位成員耶

6. Karina、娜璉、Jennie，三大社的門面都有像到kkk

7. 最近有人氣的女團全在這張臉上

8. 比想象中更可愛，看起來個子也很高

9. 現在還是小孩，出道之後減掉嬰兒肥一定超美的...

10. 千萬不要割雙眼皮，現在的眼睛非常美麗

11. SM究竟從哪找來這些人才...

12. 感覺沒有什麼特別的新人氣質，以SM這種大型公司來說太普通了

▽SM娛樂30週年影片完整版：



出處：https://theqoo.net/hot/3565869481

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞