韩志旼&李浚赫新剧《我的完美秘书》第三集收视率破十！网赞男女主颜值高、剧情舒适、化学反应超心动

SBS最新金土剧《我的完美秘书》由韩志旼与李浚赫搭档演出，昨晚第3集冲到全国收视率10.5%、瞬间最高13.1%，夺得同时段及周末剧冠军，养眼又浪漫的剧情让网友沸腾了！

《我的完美秘书》上周首播开出全国5.2%、6.5%收视率，仅仅第3集就冲破10%，比近期另一部大热剧《现在拨打的电话》的大结局8.6%还要高，足以见得在韩国的受欢迎程度。 同时，目标2049观众群的收视率也达到了2.8%，同样位列同时段第一。



第3集里，女主角「姜智允」（韩志旼 饰）和「刘恩浩」（李浚赫 饰）从初见的针锋相对到逐渐互相了解，智允客观地看到恩浩作为秘书的能力，恩浩也开始理解智允担任猎头工作的意义，冷冰冰的对立逐渐转变为温暖的笑声，不断激发出「浪漫多巴胺」。 结尾处，恩浩为智允撑起一把印有卡通形象的儿童雨伞，可爱图案再次让智允发自内心地微笑，也拉近了两人的距离。



很多观众称赞男女主角的化学反应非常好，剧情轻松愉悦、 散发春天般的温暖气息：「一开始为颜值而看，现在觉得剧情也很有趣」「收视率不会说谎」「李浚赫真的超帅，为什么现在才拍浪漫喜剧啦」「没想到徐东载可以变成这样」「只看男主的脸都觉得非常有趣」「内容不会太过刺激，反而让人看得很舒服」「第一集职场霸凌内容看得有点辛苦，第二集开始越来越好看」「 播之前担心的问题全都没有出现，感谢编剧」。

《我的完美秘书》每周五六晚间於韩播出，台湾由Hami Video、香港由Netflix同日独家跟播，今晚即将上架第4集！



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