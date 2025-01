14年前的这首歌逆袭爆火！金希澈曾作词，IVE & ILLIT & NCT WISH 全都来挑战了

大家还记得女团Orange Caramel吗? 她们是After School的小分队,由Raina、Nana和Lizzy 3名成组成,团队以独特的可爱、甜美风格和标志性的概念而著名。

Orange Caramel的经典歌曲《上海之恋》通过舞蹈挑战再次崛起,正经历逆袭的热潮。 最近在YouTube、TikTok等平台上「上海之恋challenge」成为新风潮,吸引无数网友的跟风,众人纷纷留言:「没想到这首歌会回归」、「最近又开始流行Orange Caramel的歌」、「真希望在死之前能再看到这个完整的演出」等。



《上海之恋》於2011年10月发布,歌词讲述了一位恋爱中的女性向心仪对象表白的故事,通过可爱的歌词和重复的旋律展现了这一情节。 该曲也因金希澈参与作词而广为人知。 金希澈曾表示,他是因为与Orange Caramel所属公司代表的友谊,才参与了《上海之恋》的作词工作。

挑战热潮的开始源於影响力人物「Ocean」与HOOD GIRLS一起推出的挑战。 他们在去年11月24日将《上海之恋》重新编排成一个简单易学、且能吸引2030年代观众的舞蹈挑战。随著他们在YouTube发布的《上海罗曼史》挑战影片的传播,不仅普通网友,甚至著名影响者和艺人也纷纷参与,由此掀起了一股风潮。



尤其是爱豆团ILLIT、 IVE、NMIXX、NCT WISH等纷纷模仿并参与了挑战,造就了「城内洞之恋」、「广州之恋」等,成为热议话题。



성내동 로맨스 A heartwarming tale unfolds in the charming streets of Seongnae-dong. Don’t miss this captivating romance filled with love, laughter, and unexpected moments! pic.twitter.com/ENrzNHKaiN