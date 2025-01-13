14年前的這首歌逆襲爆火！金希澈曾作詞，IVE & ILLIT & NCT WISH 全都來挑戰了

大家還記得女團Orange Caramel嗎？ 她們是After School的小分隊，由Raina、Nana和Lizzy 3名成組成，團隊以獨特的可愛、甜美風格和標誌性的概念而著名。

Orange Caramel的經典歌曲《上海之戀》通過舞蹈挑戰再次崛起，正經歷逆襲的熱潮。 最近在YouTube、TikTok等平台上「上海之戀challenge」成為新風潮，吸引無數網友的跟風，眾人紛紛留言：「沒想到這首歌會回歸」、「最近又開始流行Orange Caramel的歌」、「真希望在死之前能再看到這個完整的演出」等。



《上海之戀》於2011年10月發佈，歌詞講述了一位戀愛中的女性向心儀對象表白的故事，通過可愛的歌詞和重複的旋律展現了這一情節。 該曲也因金希澈參與作詞而廣為人知。 金希澈曾表示，他是因為與Orange Caramel所屬公司代表的友誼，才參與了《上海之戀》的作詞工作。

挑戰熱潮的開始源於影響力人物「Ocean」與HOOD GIRLS一起推出的挑戰。 他們在去年11月24日將《上海之戀》重新編排成一個簡單易學、且能吸引2030年代觀眾的舞蹈挑戰。隨著他們在YouTube發佈的《上海羅曼史》挑戰影片的傳播，不僅普通網友，甚至著名影響者和藝人也紛紛參與，由此掀起了一股風潮。



尤其是愛豆團ILLIT、 IVE、NMIXX、NCT WISH等紛紛模仿並參與了挑戰，造就了「城內洞之戀」、「廣州之戀」等，成為熱議話題。



우리 언니들도 트렌드세터엿어

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儘管《上海之戀》已經發佈了14年，但具有強烈上癮性的重複音節和旋律非常適合當下流行的挑戰形式。 再加上近年來歌迷對1-3代偶像活動的懷念，《上海之戀》正在悄然復興。近期2NE1、Lovelyz、Big Bang等2代團重組消息也頻頻傳出，部份粉絲也在呼籲希望看到Orange Caramel的重組。



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