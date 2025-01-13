SM娱乐继aespa后时隔五年再次推出新女团「Hearts2Hearts」，C位疑似撞脸Karina&娜琏引发讨论！

SM娱乐在今天（1月13日）宣布，新人女团 Hearts2Hearts 将於2月24日正式出道，引发大众的好奇心！

SM娱乐即将推出的全新8人女团 Hearts2Hearts（하츠투하츠），是继2020年推出aespa后，时隔五年再次推出新人女团。





此前，SM在首尔高尺天空巨蛋举行的成立30周年纪念演唱会《SMTOWN LIVE 2025》中，惊喜公开了预告该团体出道的影片，引发网友们广泛的关注与热门议论。

— H2H FEBRUARY DEBUT (@2heartsoffcl) January 12, 2025

团名 Hearts2Hearts 寓意为透过释放多种情感与真挚讯息中神秘且美丽的音乐世界，与全球粉丝建立心灵连结，并共同迈向更大的「我们」。SM介绍说，该团8名成员展现了多样的魅力和无限的潜力。

SM表示：「我们将以长期累积的独特文化遗产和稳健的企划实力为基础，展现与众不同的音乐、表演及视觉风格，带来前所未有的独特色彩。」

早先，【韩网热门】SM娱乐30周年影片中出现的疑似新女团成员，精致脸蛋也引发了韩网友的热烈讨论。

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