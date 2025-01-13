金希澈缺席Super Junior舞台的原因：根本不是因为队内不和！10年前就被判定肢体残疾，本该去领残障人士贴纸......

Super Junior的金希澈公开了自己曾被判定为残疾等级的事实。

最新一期的SBS综艺节目《我家的熊孩子》节目中，金希澈与金钟旼一起去算命。 算命师表示：「这一生是附赠的人生，20多岁时曾经历过一次大的危机，那个时候身体的支柱受到了很大损伤。 今年7月要小心，如果发生骨折或其他部位受伤，真的可能会成为残疾人。」

听到这里金希澈坦言：「我从来没跟别人说过，其实我被判定为残疾人，大约是10年前被判定的。曾经去领汽车上贴的残障人士标志贴纸，但那时我决定活得更积极一些，决定不领。 那时候我不愿意承认自己肢体上的痛苦，怕粉丝会为我感到难过，所以一直没有说出来。」



金希澈回忆他在2006年去慰问因父亲去世的东海时，在回首尔的路上发生了车祸。 金希澈乘坐的车撞上了高速公路的中央隔离带，导致他大腿部严重骨折。 金希澈的腿上打了7根钢钉，还接受了长达3个月的康复治疗，但依旧不能算痊愈，最终被判定为四级肢体残疾。 由於后遗症，金希澈无法再完成激烈的舞蹈动作。 当时东海的父亲去世，天气状况也不好，尽管周围的人都在劝阻，但金希澈仍然坚持去慰问东海，途中发生车祸 更让广大粉丝感到难过。

金希澈的母亲在节目中说：「至今想起来还是会流泪，骨头粉碎，大腿部插入钢钉。 站在舞台上时他的腿真的很痛。」她眼含泪水回忆道：「那时的行程非常紧张，因为东海的父亲去世，他去慰问后回来的途中出了车祸。 医生曾告诉他不能跳舞，之后他接受了手术，虽然还能继续跳舞，但每次跳完后都会因为疼痛而更难受。」

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