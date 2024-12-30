料理生存战《白种元的悲惨世界》有火药也有令人心疼场面！有人因故痛哭弃赛，有人却摆烂！

《白种元的悲惨世界》已经历首次淘汰赛和首次复活赛，最新第5集又迎来重大转折，参赛者们态度差异彻底显现，参赛者有人因故痛哭弃赛，有人却摆烂，评审指责参赛者炮火猛烈。

首次淘汰赛分A到F等级竞赛，这样分级和起初考验参赛者的细心程度息息相关，即便没太多经验的人如「韩华鹰退役投手」04号梁京民，也能拿下A级。梁京民最新一集再次表现他多么认真看待比赛，与同为A级的「父亲搞传销欠债4亿」16号朱贤旭，成为「拍摄Vlog」功课上唯二符合标准白种元标准的人。



相对两人，剩下14人被白种元痛批「先前都说（社会）没给机会」、「我比你们还急迫」、「观众看到会以为是假的」！「不被待见的孩子」15号刘智旻相较一开始的表现，对功课极不用心被特别提点，观众也大叹失望。



更令人摇头的是「酒精依赖」09号吴昌锡，‎上一集才因表现极佳而复活‎，和爸爸重逢感动无数观众，这一集却「大摆烂」，至少连累两名A等级队友梁京民和「欠债5亿失败的家长」14孙宇成。观众看了很生气，活赛拉他一把的金敏成厨师更是摇头，他究竟是怎么了？



相比吴昌锡，有参赛者却因为对队友内疚而自责不已。「家人是我的负担」05号洪仁泽想照顾母亲的心更为加急迫，当场选择弃赛，弃赛后痛哭。「面恶心善」的尹男老厨师继‎‎拉著刘智旻处理伤口‎后，再次展现温暖的一面替他擦眼泪并安慰，令人动容。



接下来赛事还会有何变化呢？什么样的参赛者最后能脱颖而出？香港观众逢星期日可以在「黄Viu」免费紧贴《白种元的悲惨世界》进度。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻