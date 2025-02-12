《白种元的悲惨世界》爆冲突两参赛者打起来！金国宪泪吐梦想是为了妈妈，遭淘汰网不舍

《白种元的悲惨世界》目前已播近尾声，「十天生意任务」将决定谁能进入准决赛。再一次的团战加上第一次需要和队友如此长期合作，几名参赛者之间的不合爆发开来，部分参赛者引发观众批评，最后的淘汰结果也引发观众不满。

中餐班、日料班、西餐班都有发生龃龉，不合情况最严重的莫过於David Lee带领的肉食班，11号金真宇、17号吴康泰与19号金贤俊不听David Lee的话坚持己见就算了，还早早就因沟通不良埋下冲突种子，开业第三天就出事！金贤俊因另外两名队友迟到而忍耐度到达极点，吴康泰一气之下消失。第七天吴康泰归来欲和金贤俊讲开，金贤俊却不领情，两人怒气爆发动起手脚。工作人员与中餐班16号朱贤旭都来劝架，火爆场面都被在场的顾客看见！



观众见此情形也一把火，YouTube相关影片高达14万观看，有网友指出吴康泰做生意时曾拿著刀指示队友已看出人品，也有人说他迟到却丝毫不歉疚就有问题，亦有人指出金真宇每次都只怪别人好像自己就没错一样，另外有人称赞前来劝架的朱贤旭很帅气，或说日料班提前被淘汰的18号林英俊应该要取代肉食班这些人。

「十天生意任务」结果很明显，肉食班垫底全员遭淘汰，而第一名不是中餐班就是日料班第一，最后中餐班以些微差距获胜以避免任何人淘汰。日料班屈居第二，15号刘智旻虽后勤工作完备非常可靠，但不敌接待客人表现太好的08号崔正玄，遗憾地遭淘汰。



西餐班呢？状况可能和日料班类似，06金国宪即便中途脚扭伤努力弥补，仍因表现不比另外两名队友突出而遭淘汰。金国宪在面临淘汰时所说的话相当令人辛酸，他泪吐自己是单亲家庭由妈妈一手带大，过去想当偶像「就是想让妈妈休息」，到现在为止这个梦想也没变。可惜的是，金国宪表现出恳切，还是无法留在赛场。



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见淘汰名单，大部分网友都替刘智旻和金国宪抱屈，尤其认为西餐班应该是02崔允成被淘汰而不是金国宪，因为崔允成会因订单太多自行将内陷减量，还认为前一天的剩下的餐继续卖无所谓，金国宪和梁京民都分别斥责过他。



网友不舍表示「更喜欢刘智旻待客方式，第一天遇到老爷爷客人，他说要亲自端过去，没办法就准备托盘给他，感觉是很体贴的人，工作的模样也很诚实」、「应该是金国宪留下崔允成淘汰……销售重要但最重要的是正直」、「崔允成的态度……刘智旻和金国宪太可惜了ㅠ」、「刘智旻为什么淘汰？摸鱼了吗？动粗了吗？随便换食谱了吗？卫生乱七八糟吗？……只是认真做自己负责的事，为什么？」……

「无法相信崔允成没有被淘汰，还想隐瞒客人，难道评审都觉得这没关系吗？就算他拿了第一名开店也绝不会光顾」、「刘智旻淘汰太心痛了，本以为和朱贤旭都是强而有力的冠军候选」、「所以为什么金国宪被淘汰？在客人面前减少塔可量的不是崔允成吗？金国宪要淘汰还那么卑微，努力维持食物品质，拖著疼痛的腿还要为了队友出现……不是因为做错了才离开的，而是因为生病了，所以集中治疗吧，这段时间辛苦了……」、「刘智旻怎么了？节目宗旨是什么？迫切感背后只剩绝望」……等等。

进入准决赛的六名参赛者14为孙宇成、03全东镇、16朱贤旭、02崔允成、08崔正玄、04梁京民，考验他们能否独当一面，边料理边做生意的时刻终於来临。下集预告，在《我独自生活》「吃出名」的演员李章宇将担任特别评审。



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