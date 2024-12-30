2025来台跨年韩星一览：Super Junior-L.S.S.、Apink、姜丹尼尔、辉人、俊昊、Dara等（含直播及表演顺序等资讯）

台湾2024年各县市跨年请到MAMAMOO华莎、Jessi、金世正、VERIVERY 及N.Flying李承协&柳会胜，接下来2025年呢？以下由北至南整理！无法到现场只能看转播的粉丝们也别错过了！

新北市：Super Junior-L.S.S.

Super Junior小分队L.S.S.（利特、神童、始源）上半年才在新北市与桃园市交界的林口体育馆开唱，跨年再次来到新北，要在「闪耀新北1314跨河烟火」与E.L.F.再见！



「闪耀新北1314跨河烟火」

时间：12/31 15:00～21:30

地点：淡水渔人码头（L.S.S.表演的星光舞台在此）、八里左岸

交通资讯：



网路转播：壹苹新闻网、新北市文化局YT、新北市文化局FB

表演顺序：



台北市：Apink

台北市一年一度的「台北最High新年城」跨年晚会请到实力与人气兼具的Apink，不过很可惜，市府公开的宣传照与招呼影片只有四名成员朴初珑、金南珠、吴夏荣与尹普美，少了郑恩地。不过粉丝Panda也不用太伤心，Apink很快就会完整体带来自己的专场，就在年后2月1日台北国际会议中心（TICC）。



「2025台北最High新年城」

时间：12/31 19:00～1/1 01:00

地点：台北市民广场

交通资讯：



电视转播：TVBS 56频道、公视、TVBS ASIA（海外）、美国中旺电视（海外）、中天频道（海外）

网路转播：台北旅游网FB、台北市政府YT、LINE TODAY、公视+、TVBS新闻网、TVBS NEWS YT、TVBS新闻FB、TVBS新闻 APP、中华电信Hami Video

电台广播：台北广播电台

表演顺序：



桃园市：姜丹尼尔、DAYCHILD

桃园「灯灯灯灯！2025桃园跨年晚会」请到《PRODUCE 101》第二季第一名、「Wanna One」出身成员，人气solo歌手姜丹尼尔！还有今年5月甫出道的新人男团「DAYCHILD」。由於桃园市最晚公布卡司，因此还有许多网友没跟到！几日前Threads还热烈讨论「竟然有姜丹尼尔」呢！粉丝FLOWD可别错过了！



「灯灯灯灯！2025桃园跨年晚会」

时间：12/31 19:00～～1/1 00:30

地点：桃园高铁站前广场（中坜区高铁站前路）

交通资讯：



电视转播：中视新闻台（CH154）、中天综合台（CH36）

网路转播：中视新闻台YT、ETtoday新闻云YT、乐游桃园FB、中视新闻FB

表演顺序：尚无资讯

台中市：辉人

MAMAMOO辉人今年已来台三次，共演出五场之多，跨年她又要和台湾MOOMOO见面了！就在台中「2025蛇现幸福—台中跨年夜」，如此一来她也完成了2024年在台湾北中南都跑的壮举！



「2025蛇现幸福—台中跨年夜」

时间：12/31 18:00～1/1 01:00

地点：台中水湳中央公园

交通资讯：



电视转播：三立都会台（CH30）、台视（CH7）、TBC台中资讯台（CH20）、高点综合台（CH44）、MOD三立综合台、三立国际台（海外）

网路转播：台湾大哥大MyVideo、三立电视YT、三立新闻网YT、三立新闻网直播室、Vidol YT

电台广播：好事903电台实况转播

表演顺序：辉人22:50

台南市：李俊昊、GENBLUE幻蓝小熊

2PM成员兼演员的俊昊（李俊昊）今年演出《欢迎来到王之国》以「本部长具元」一角再次掳获观众的心。去年10月就曾开粉丝见面会solo表演的他，今年又要展身手，在台南跨年演出！除了俊昊之外，还有台韩两地发展的GENBLUE幻蓝小熊。



「台南好YOUNG耶诞跨年」

时间：12/31 18:00～1/1 00:30

地点：台南市政府永华市政中心西侧广场

交通资讯：



电视转播：TVBS欢乐台42频道、中华电信MOD跨年专区、民视第一台、台南市第3公用频道、民视无线台（22:00-00:30）

网路转播：TVBS NEWS YT、台南市长黄伟哲FB、台南Today FB

表演顺序：



高雄市：Dara

二代女团2NE1今年积极活动，明年年后也将来台举行演唱会，在此前成员DARA（SANDARA PARK）会在跨年时刻solo登场高雄，这也是Dara继今年7月拼盘再次独自来台开唱。



「2025高雄跨年晚会」

时间：12/31 18:55～1/1 1:00

地点：梦时代购物中心

电视转播：中华电信独家多视角（MOD：首页→高雄跨年晚会）、华视频道（有线电视、MOD 12频道）、年代MUCH台（有线电视38频道）、壹电视综合台（MOD 312频道）、MOMOTV（有线电视、MOD 332频道）

网路转播：Hami Video（首页→高雄跨年晚会）、LINE TODAY官方帐号、ETtoday新闻云网站、ETtoday新闻云APP、ETtoday星光云APP、陈其迈 Chen Chi-Mai FB、高雄市政府 Kaohsiung City Government FB、高雄旅游网 FB 、华视综艺频道 YT

电台广播：高雄广播电台FM94.3

表演顺序：



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