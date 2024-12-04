《白種元的悲慘世界》參賽者各個令人不捨！前愛豆、前投手、少年犯、脫北者、育幼院受虐兒

《黑白大廚：料理階級大戰》評審、知名美食企業家白種元，最新節目《白種元的悲慘世界》上週六開播，參賽者們的境遇各個令人心疼。

《白種元的悲慘世界》由白種元領軍三名《黑白大廚》黑湯匙廚師，中餐專業的「外送員廚師」林泰訓、西餐專業的「料理狂人」尹男老、肉食料理專業的「肉類黑幫」David Lee（李大衛），還有日本料理專業的金敏成廚師，共五名評審，將從20名有悲慘經歷的參賽者中，挑選出他們認為最適合的「生意人」讓他們重置人生，獎勵是屬於自己的餐廳。



每位參賽者登場都有「標籤」，是挑戰者記憶中「最想清除的人生標籤」。首集雖然尚未公開所有參賽者的標籤，但已有不少人的標籤與故事令人不捨，評審們也忍不住喟嘆：

06金國憲：#玩完的偶像

金國憲正是男團MYTEEN前成員，知名的「《PRODUCEX101》受害者」，明明是為了想增加人氣被公司送去選秀，努力到了第三輪卻因節目造假被淘汰、無緣總決賽。金國憲節目上哽咽公開曾有極端念頭：打開車門想從在高速公路跳下去。



（*關於金國憲更完整報導：‎〈《PRODUCE》受害者金國憲挑戰《白種元的悲慘世界》拚轉行，哽咽坦言曾想不開，韓網一片心疼〉‎）

04梁京民：#韓華鷹釋出投手

1999年生的梁京民，原本是順天曉泉高中王牌投手，畢業後投入韓職選秀被韓華鷹納入囊中成為明日之星，但僅僅幾個月就因為肩膀撕裂被醫師宣告選手生涯終結，隔年就被韓華鷹釋出，梁京民持續復健了兩年仍無法重回球場。



梁京民說著自己的故事落淚，評審、觀眾都替他惋惜，而他對餐飲雖然經驗不足，但非常願意學習，是唯一找上其他參賽者請教的人，白種元對此非常肯定。



07金東俊：9號處分少年竊盜犯

金東俊是節目目前唯一公開的曾犯罪之人，是「少年犯」，他敘述自己曾被送往少年院6個月，因為洗劫他人車子還賣了車主手機，他說：「因為活不下去了。」他解釋自己從小被送到叔叔家，在叔叔會被家暴又沒飯吃，在學校又被同學霸凌，高中後離家出走，挨餓就偷東西，會來節目是想悔改。



不過，金東俊的故事因為製作單位加註了一句「只是從挑戰者立場確認的故事」引人非議，觀眾懷疑製作單位根本沒確認虛實、不負責任。

（*關於金東俊更完整報導：‎〈《白種元的悲慘世界》開播隨即引發爭議：參賽者有竊盜犯，製作組疑未確認故事虛假〉‎）

13河真宇：#拋棄家人的脫北者

河真宇說明自己曾在咸鏡北道當脫北者Vlogger，2014年為了養活家人到了韓國。是為了養活家人而脫北，現在卻變成了「拋棄家人之人」？他的故事還不夠詳盡，或許隨著集數播出會更完整。



01成賢宇：#父母拋棄的孩子 #準備獨立的青年

評審林泰訓是兒童保護機構出身，他登場時表示想幫助和自己一樣的人，01號成賢宇就是。成賢宇的標籤除了「準備獨立的青年」還有「父母拋棄的孩子」。他表示自己小學二年級才發現自己的家庭和他人不一樣，還曾被嘲笑「沒父沒母」，但他說機構的媽媽給了他很多愛，想努力生活回報她。



成賢宇被定為1號是有理由的，參賽者號碼實際是從餐飲從業時間來排大小，他排在1號幾乎是沒經驗。他願意望望別人怎麼切洋蔥來學習，受評審金敏成肯定，只不過戴著戒指讓另名評審尹男老點出非常不衛生。



15劉智旻：#不被待見的孩子

22歲的劉智旻因為做事條裡分明又乾淨吸引評審注意，原來他和林泰訓、成賢宇一樣都是育幼院出身，在保溫箱時就被送入，還遭受暴力甚至性虐待。高二時首次知道自己有媽媽，但知道媽媽後來又生下了異父的弟弟，現在也有交往的對象後， 自覺是「不被待見的孩子」，形容媽媽是「下了一陣的雨」，噙著淚說：「總有一天會見面吧！我死了，或媽媽死了。」



看著劉智旻處理食材小心翼翼，評審都看出他應該是很常挨罵才會這樣。也許和評審猜的有關係，他後來為了不想被淘汰，趕時間切到自己的手，還隱瞞受傷的事實，是評審David Lee發現砧板上有血要他去處理、尹男老拉著他去救護站。他最後被白種元「蓋牌」，這是淘汰的意思嗎？



除了上述，還有遭遇家庭變故大受打擊的「#酒精依賴」09吳昌錫、「#父親搞傳銷欠債4億」16朱賢旭、在梨泰院開店首日就遇到踩踏事件破產的「#不成熟的單親爸爸」19金賢俊……還有許多未闡述故事的參賽者待大家了解，《白種元的悲慘世界》韓國時間每週六晚間10點首播，香港觀眾深夜起可於黃Viu收看。

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