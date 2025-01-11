《白种元的悲惨世界》参赛者不听David Lee劝让白种元发怒骂脏话！David Lee超委屈观众超怒

《白种元的悲惨世界》上周播出第6集，参赛者们进行第二次淘汰任务，学习如何处理猪肉、了解猪肉、烤猪肉到贩卖烤猪肉。最受讨论的是过程中13号「抛弃家人的脱北者」河真宇态度问题。

生火时，河真宇坚持要先把火柴置於木炭上方，同队「百分百」的14孙宇成和15刘智旻都和他持相反意见，前一天明明就教过他们正确方式的David Lee也来劝说，河真宇仍不听，David Lee相当无奈、默默地向林泰训厨师表示很生气，事后采访表示：「不需要不学习的学生，就不是学生了，应该当老师。」河真宇采访时则说：「我觉得没有正确解答，就先照我的意见了。」



白种元似乎观察到了，看著「百分百」笑了笑，但不久他便收起笑容，怒斥所有做不好的组别，不止大声喝斥「呀」，一些词汇还被制作组消音。David Lee也被白种元质疑：「昨天没教他们吗？」David Lee很委屈地说：「教了……」然后默默进行个别指导，还温和地对河真宇说：「不要再固执了，告诉你正确方向就要听话。」



此片段在YouTube高达22万观看次数，网友留言「显得多不肯窃，应该有更多恳切的人吧」、「David Lee厨师性格真的很好」、「在《白种元的巷弄餐厅》摆脱了压力，现在又重新开始颗颗」、「听到忠清道人骂脏话就知道他多生气」、「不愧是军官出身，『呀！！』一下子就先发制人」、「在《白种元的巷弄餐厅》也没感受他真心生气的时候啊颗颗」、「第一次看白种元大哥这样」。

淘汰者出炉后，一些观众也忍不住留言「怎么不是河真宇」被淘汰，「百分百」最后第四名须被淘汰一人，最终被淘汰的是上一集引发争议的09号「酒精依赖」吴昌锡。此集公开吴昌锡和金敏成厨师面谈内容，吴昌锡原来是自觉有「酒精痴呆」才放弃理论评测，他后续虽然向队友道歉也振作了，但仍败给河真宇，应是在理论评测有所差距。

顺带一提，这也不是河真宇首次不听劝了，他在首个淘汰任务就和队友吴康泰严重不合，他甚至脱口「料理的故事随便编」，完全和白种元要求的背道而驰，但最后他端出来的鱿鱼包饭料理很新奇，且应对评审说得头头是道，成了团队获青睐的关键。当时观众就曾狠批他的态度问题，下集第7集恐怕又重蹈覆辙，预告内容他竟直接拒绝金敏成厨师的教学。



▼第7集预告



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