《白種元的悲慘世界》參賽者轉變與毅力令人動容！酒精中毒者時隔10年與爸爸見面淚流滿面

《白種元的悲慘世界》最新第四集為復活賽，上一集D組四人遭降到F組後淘汰，是由於白種元的求情才讓他們有復活機會，這個復活機會也要考驗他們的毅力與發展性。

01成賢宇、03全東鎮、09吳昌錫與12趙度延，四人先各自由評審尹男老、林泰訓、金敏成與David Lee帶去特殊訓練，並研擬菜單來迎戰復活賽主題「如果是一間即將倒閉的餐廳，你會推出什麼樣的菜」。最能符合主題端出「有故事的料理」，且最符合評審料理要求的是全東鎮與吳昌錫，兩人最後順利復活。

全東鎮的標籤此集公開是「嗜賭」，事前便向製作單位坦言為了賭博借過第三金融也借過高利貸，他在練習期間打給媽媽，媽媽雖斥責他演出節目讓自己沒面子，但他說自己就是想展現決心，「給大家看我過得好好的模樣就好了」。全東鎮復活賽中有條有理處理食材，進步是所有人都能看見的。



而吳昌錫先前已公開標籤是「酒精中毒者（酒精依賴者）」，他從不避諱讓節目公開過去自己直播沉迷酒精的模樣，金敏成訓練他前便直言「最擔心你」，擔心他又重回過去迷茫的樣子，所以願拉他一把，並再三告誡他。吳昌錫是四人中最能抓到重點的，考量到「餐廳要倒了」，選擇半自助式部隊火鍋，連價格都考量到。評審都看見他因戒酒後遺症而手抖，仍堅定的做料理，尹男老更肯定他：「給我一種他下了很大決心的感覺。」甚至說吳昌錫讓自己「心裡有點哽咽」。



復活賽後製作單位特別跟拍吳昌錫，原來爸爸收到吳昌錫的信之後難得回訊息了，時隔十年！原來爸爸十年前便因吳昌錫的惡習而和他斷絕聯繫，但爸爸一直等待吳昌錫能堂堂正正聯絡他的一天，這天到來了。吳昌錫紅眼眶顫抖地打給爸爸、說自己戒酒100天了，爸爸先是關心吳昌錫的身體又說前晚夢到了幼時的他，最後兩個人見面，吳昌錫眼淚撲簌簌落下，忍不住問：「你都不想我嗎？」爸爸回答自己很想，而且表示自己是最傷心的人。



在比賽結果尚未公開前，網友便認為吳昌錫和全東鎮是最可能復活之人，尤其是吳昌錫，不少人都被吳昌錫的轉變動容，想繼續為吳昌錫應援，也有人稱讚白種元做節目的立意，感動節目「改變了一個人的人生」。

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