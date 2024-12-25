《白种元的悲惨世界》参赛者转变与毅力令人动容！酒精中毒者时隔10年与爸爸见面泪流满面

《白种元的悲惨世界》最新第四集为复活赛，上一集D组四人遭降到F组后淘汰，是由於白种元的求情才让他们有复活机会，这个复活机会也要考验他们的毅力与发展性。

01成贤宇、03全东镇、09吴昌锡与12赵度延，四人先各自由评审尹男老、林泰训、金敏成与David Lee带去特殊训练，并研拟菜单来迎战复活赛主题「如果是一间即将倒闭的餐厅，你会推出什么样的菜」。最能符合主题端出「有故事的料理」，且最符合评审料理要求的是全东镇与吴昌锡，两人最后顺利复活。

全东镇的标签此集公开是「嗜赌」，事前便向制作单位坦言为了赌博借过第三金融也借过高利贷，他在练习期间打给妈妈，妈妈虽斥责他演出节目让自己没面子，但他说自己就是想展现决心，「给大家看我过得好好的模样就好了」。全东镇复活赛中有条有理处理食材，进步是所有人都能看见的。



而吴昌锡先前已公开标签是「酒精中毒者（酒精依赖者）」，他从不避讳让节目公开过去自己直播沉迷酒精的模样，金敏成训练他前便直言「最担心你」，担心他又重回过去迷茫的样子，所以愿拉他一把，并再三告诫他。吴昌锡是四人中最能抓到重点的，考量到「餐厅要倒了」，选择半自助式部队火锅，连价格都考量到。评审都看见他因戒酒后遗症而手抖，仍坚定的做料理，尹男老更肯定他：「给我一种他下了很大决心的感觉。」甚至说吴昌锡让自己「心里有点哽咽」。



复活赛后制作单位特别跟拍吴昌锡，原来爸爸收到吴昌锡的信之后难得回讯息了，时隔十年！原来爸爸十年前便因吴昌锡的恶习而和他断绝联系，但爸爸一直等待吴昌锡能堂堂正正联络他的一天，这天到来了。吴昌锡红眼眶颤抖地打给爸爸、说自己戒酒100天了，爸爸先是关心吴昌锡的身体又说前晚梦到了幼时的他，最后两个人见面，吴昌锡眼泪扑簌簌落下，忍不住问：「你都不想我吗？」爸爸回答自己很想，而且表示自己是最伤心的人。



在比赛结果尚未公开前，网友便认为吴昌锡和全东镇是最可能复活之人，尤其是吴昌锡，不少人都被吴昌锡的转变动容，想继续为吴昌锡应援，也有人称赞白种元做节目的立意，感动节目「改变了一个人的人生」。

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