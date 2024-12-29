韩娱圈最大未解之谜！话剧女演员失踪8年，父母不放弃：只要她还活著，无论在哪里都好

结婚仅6个月的新婚夫妇，有一天突然从家中消失得无影无踪。

tvN节目《我一定要说的话》讲述一对新婚夫妇在城市中心凭空蒸发的故事，以及已经等待失踪女儿8年的父母令人心痛的经历。因女生是话剧女演员崔胜熙，从而在娱乐圈引爆关注。

据父母回忆，女儿是一名发展顺利的话剧演员，突然决定结婚让他们颇为意外。但婚后不久，女儿便与家人断了联系，随后得知她失踪的消息。警方调查时发现，当时新婚夫妇住处电梯的CCTV拍下了两人平静回家的一幕，但从此以后再也没有找到他们离开房子的画面。 这一不合理的情况让人震惊。警方为确保无遗漏，动员了多达70人检查CCTV，但依然未能找到夫妇外出的画面，彷佛他们凭空蒸发了一般。 整个事件的真相至今仍是一个谜。



随后，一名与这对夫妇相关的神秘女子出现，进一步将事件推向深渊。据悉，这名女子曾在婚前威胁过女儿「绝对不会让你结婚」，甚至发出了一些荒唐的恐吓信息。女儿在婚前可能独自承受的痛苦让所有知情人潸然泪下，同时也让人更加希望她能早日平安归来。



失踪夫妇的父母至今仍在等待女儿的归来，特别是女儿的母亲在节目中忍不住落泪说道：「只要她还活著，无论在哪里都好……这么漂亮长大的孩子怎么会不见呢？」父母表示他们至今仍未放弃寻找，「如果我们放弃了，就等於放弃了女儿，所以我们决定参加节目。 只要有任何能找到她的希望，无论做什么我们都愿意。整个事情实在太离奇，完全无法理解。」母亲还补充道：「事情发生后，我们才知道了她可能经历的一切。 在那之前，我们什么都不知道。想到她独自忍受的心酸和痛苦，夜里根本无法入睡。」

节目中的案件讲述者李相烨表示：「希望通过这期节目，让更多人知道这个案件，也希望能有一个结局，安抚那些还在等待的人们的心。」

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