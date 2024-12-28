Woollim娱乐曾打造INFINITE变小公司奇迹，年末却一天解散两团！网：要倒了？破产？

Woollim娱乐以「曾打造二代超人气男团INFINITE」闻名，是众所皆知的「小公司的奇迹」之一，昨（27）日却一天要解散两团引发排山倒海批判。

Woollim娱乐由李重烨2003年一手创立，创立初期延揽了已有名气的solo歌手金东律、嘻哈团体Epik High与摇滚乐团Nell等，2010年推出首个偶像团体INFINITE大获成功，被冠上「小公司的奇迹」名号，2014年推出首个女团Lovelyz，2017再推男团Golden Child，2019第二个女团Rocket Punch，最新是2020推出的男团DRIPPIN。2018从选秀节目《PRODUCE 48》脱颖而出的人气女团成员IZ*ONE权恩妃与金采源也来自Woollim娱乐。



▼INFINITE



▼Lovelyz



▼Golden Child



▼Rocket Punch



▼DRIPPIN



▼权恩妃与金采源曾是Woollim练习生，前者在IZ*ONE解散后回Woollim以solo歌手再出道，后者转往HYBE旗下SOURCE MUSIC以LE SSERAFIM成员出道



Woollim在与INFINITE、Lovelyz的合约中后期都饱受批评，最后两团都留不住，不过李重烨去年将INFINITE相关商标权和平移交INFINITE队长金圣圭，让金圣圭顺利成立INFINITE Company并让团体持续活动至今，传为佳话。今年Lovelyz逢十周年重组也有Woollim帮助，离开公司的成员们回到公司亲自和李重烨讨论，规划了一系列十周年特别企划。



而Golden Child与Rocket Punch今年都出现变动（5月‎Rocket Punch高桥朱里‎约满退团、‎8月Golden Child三成员约满退团‎），都有成员合约到期退团，粉丝只能含泪祝福，对於团体还能继续活动，以及离开的成员和剩下成员仍保持好交情已感到欣慰。昨12月27日，Woollim却无预警宣布两团都将在12月31日解散，让粉丝错愕不已！Golden Child明明8月才有成员续约并承诺以七人体制持续活动，且Rocket Punch活动不到七年却要和师兄同日解散，Woollim等於剩下DRIPPIN一个团体，不少人怀疑Woollim是不是不想经营了、是不是要破产了。

골든차일드 전속 계약 관련 안내https://t.co/hj2y6tTZiy — GoldenChild (골든차일드) (@GoldenChild) December 27, 2024

로켓펀치 전속 계약 관련 안내https://t.co/VZZoGErSaL — Rocket Punch(로켓펀치) (@RocketPunch) December 27, 2024

Golden Child剩下李长埈和洪周灿留在Woollim，Rocket Punch剩下秀润（金秀润），除了这三人还有仅存的团体DRIPPIN，Woollim旗下只剩solo歌手李洙姃（Lovelyz成员Baby Soul）与权恩妃，DRIPPIN粉丝是里头最为担心的，担心下个出现变化的就是自家偶像。



X与‎Theqoo‎网友几乎都在批判或讽刺，留言如「说什么全力支援，（Golden Child）才办Fancon后突然终止合约？到底在干嘛C8，我们要怎么接受？是不是疯了？Woollim会倒吗？」'

「看来Woollim公司要关了，INFINITE创下了Woollim品牌价值，现在自毁形象」、「Woollim可能要破产了」、「不久就是DRIPPIN了……」、「你们Woollim干脆放弃演艺事业」、「还是不要培养爱豆了」、「Woollim要歇业了吗？做事太无言了」……

「金采源的人生真的变了」、「恩妃也知道Woollim这样吗？」、「虽然很感恩支持Lovelyz今年演唱会，但把Rocket Punch漂亮又有实力的孩子藏好几年太生气了」、「Woollim一点都没变，放著不管后突然发出通知解约就没了」、「以前对INFINITE和Lovelyz也是放任后解约」、「Golden Child不是才续约吗？这是怎样，太可惜了」、「但Lovelyz 10周年活动出乎意料地活跃，很神奇」、「Golden Child不是很顺利吗？」、「Woollim很会找主唱，为什么不好好培养」……等等。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻