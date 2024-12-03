《第39届金唱片奖》明年1月登场！首波阵容公开：(G)I-DLE、TXT、LE SSERAFIM、NewJeans等都将出席！

每年都让许多KPOP粉丝期待的《第39届金唱片奖》将於明年1月4日、1月5日在日本福冈登场，今年的典礼由成始璄、车银优、文佳煐担任主持人，竟然又可以看到《女神降临》的「神神CP」合体啊 XD

今日（3）《金唱片奖》方面公开首波出席阵容，1月4日（音源部门）有 NewJeans 、LE SSERAFIM、BIBI、Crush、KISS OF LIFE、TWS、《Project 7》出道组、(G)I-DLE。1月5日（专辑部门）有NCT Wish、ZEROBASEONE、TXT。



日前，金唱片颁奖典礼事务局也在 SNS 公开《第39届金唱片奖》音源、专辑本赏和年度新人奖等主演部门的入围名单。这次入围名单是以2023年11月初到2024年11月初发行的音源、专辑为对象，根据评价选定的。

【音源本赏】入围名单：NewJeans、DAY6、RIIZE、LESSERAFIM、BABYMONSTER、BIBI、VIVIZ、IVE、IU、ILLIT、aespa、李茂珍、李泳知、林在贤、ZICO、KISS OF LIFE、太妍、TWS、QWER、(G)I-DLE。

【专辑本赏】入围名单：RIIZE、伯贤、BABYMONSTER、BOYNEXTDOOR、SEVENTEEN、StrayKids、IVE、aespa、ATEEZ 、NMIXX 、NCT Dream 、NCT 127、ENHYPEN 、(G)I-DLE雨琦 、ZEROBASEONE、TXT 、TWICE 、PLAVE、(G)I-DLE。

【年度新人奖】入围名单：NOWADAYS、NEXZ、BABYMONSTER、ILLIT、AMPERS&ONE、NCT Wish、ALL(H)OURS、ONE PACT、UNIS、TWS。

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