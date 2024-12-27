孙艺真为玄彬送上应援咖啡车，甜喊：「老公～拜托快回来吧」横幅《爱的迫降》李正赫的表情太吸睛 XD

今日（27）孙艺真为正在拍摄新剧《韩国制造》的玄彬送上应援咖啡车，相关照片也在网路上曝光！

咖啡横幅放著《爱的迫降》李正赫生气嘟嘴照，写著：「《韩国制造》坚持到最后吧！- 老公 回家吧 -」另一边的横幅写著：「《韩国制造》工作人员、演员们，现在拍摄就要结束啦！- 老公 拜托快回来吧 -」真的太甜了啦 >///<

玄彬和孙艺真通过电影《极智对决》、电视剧《爱的迫降》发展为恋人，并於2022年3月结婚，同年11月喜得贵子，婚后感情依旧甜蜜。近日玄彬为了宣传新电影《哈尔滨》出演许多综艺，聊到老婆孙艺真和儿子爱意藏不住；而孙艺真也有出席《哈尔滨》VIP试映会为老公加油～！



另外，《韩国制造》是 Disney+ 计划於2025年公开的原创韩国剧集，由玄彬、郑雨盛主演，故事背景设定在动荡的1970年代，讲述对财富和权利雄心勃勃的白冀兑（玄彬 饰）和为了阻止他而放弃一切的检察官张健荣（郑雨盛 饰），面对当下时代的巨大事件而展开的故事。



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