孙艺真为玄彬送上应援咖啡车，甜喊：「老公～拜托快回来吧」横幅《爱的迫降》李正赫的表情太吸睛 XD

今日(27)孙艺真为正在拍摄新剧《韩国制造》的玄彬送上应援咖啡车,相关照片也在网路上曝光!

咖啡横幅放著《爱的迫降》李正赫生气嘟嘴照,写著:「《韩国制造》坚持到最后吧!- 老公 回家吧 -」另一边的横幅写著:「《韩国制造》工作人员、演员们,现在拍摄就要结束啦!- 老公 拜托快回来吧 -」真的太甜了啦 >///<

241227 Son Yejin sends a food truck supporting husband Hyun Bin at the film set of #MadeinKorea. (stories shared by hivemedia_corp) #SonYejin #손예진 #ソンイェジン pic.twitter.com/DZ6MMSgksQ