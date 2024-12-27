孫藝真為玄彬送上應援咖啡車，甜喊：「老公～拜託快回來吧」橫幅《愛的迫降》李正赫的表情太吸睛 XD

今日（27）孫藝真為正在拍攝新劇《韓國製造》的玄彬送上應援咖啡車，相關照片也在網路上曝光！

咖啡橫幅放著《愛的迫降》李正赫生氣嘟嘴照，寫著：「《韓國製造》堅持到最後吧！- 老公 回家吧 -」另一邊的橫幅寫著：「《韓國製造》工作人員、演員們，現在拍攝就要結束啦！- 老公 拜託快回來吧 -」真的太甜了啦 >///<

玄彬和孫藝真通過電影《極智對決》、電視劇《愛的迫降》發展為戀人，並於2022年3月結婚，同年11月喜得貴子，婚後感情依舊甜蜜。近日玄彬為了宣傳新電影《哈爾濱》出演許多綜藝，聊到老婆孫藝真和兒子愛意藏不住；而孫藝真也有出席《哈爾濱》VIP試映會為老公加油～！



另外，《韓國製造》是 Disney+ 計劃於2025年公開的原創韓國劇集，由玄彬、鄭雨盛主演，故事背景設定在動盪的1970年代，講述對財富和權利雄心勃勃的白冀兌（玄彬 飾）和為了阻止他而放棄一切的檢察官張健榮（鄭雨盛 飾），面對當下時代的巨大事件而展開的故事。



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