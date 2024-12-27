【2024 MBC演技大赏】公开7位大赏候选人！从李荷妮、韩石圭→金喜善、柳演锡史上最难选～

即将在12月30日晚间播出的年度颁奖典礼【2024 MBC演技大赏】公开了7位大赏的候选人！演技派们全员出动，荣耀大赏的主人公会是谁，也引爆讨论。

今年MBC也推出了不少优质韩剧，让观众们又哭又笑的演技大师们之间的激烈竞争，进一步提升了大众的期待感。



1.《夜晚开的花》李荷妮：翻越围墙、跨越界限，踏上大赏之路！以寡妇「赵如花」一角完美消化了动作、喜剧和浪漫等多种元素。



2.《美好世界》金南珠：透过「殷秀贤」一角展现母性爱与为儿复仇之心等丰富情感，大赏奖杯我也绝对不会放手，绝对不会！



3.《搜查班长1958》李帝勋：传奇的朴班长回归！饰演能力出众且幽默风趣的刑警「朴英闲」，让观众们留下深刻的余韵。



4.《我们，家》金喜善：为守护家庭而展开的婆媳特别合作，惊悚悬疑结合的恐怖喜剧，化身最强心理谘询师「卢英媛」。



5.《白雪公主非死不可》卞约汉：用「高正宇」一角展现惊人实力！被诬陷杀人而成为前科犯，生动刻画了角色的起伏情感。



6.《如此亲密的背叛者》韩石圭：国内顶尖的犯罪心理侧写师「张泰洙」以无可匹敌的演技展现了角色的深度。



7.《现在拨打的电话》柳演锡：年末人气最高的总统室发言人「 白司彦」，以成熟性感掳获芳心和美妻！掀起一波热议～。



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另外，也可以看看今年的最佳CP精彩的入围名单→【2024 MBC演技大赏】5组最佳CP配对模式超多元！其中《现在拨打的电话》柳演锡&蔡秀彬呼声最高



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