SEVENTEEN 又一 KPOP 首创！成为首位登上美国 Disney 年末圣诞特别节目舞台的韩国艺人

【影片】人气男团 SEVENTEEN 在美国迪士尼(Disney)的年末特别节目中表演了独家舞台,创下了 K-POP 艺人历史上的首次纪录。

当地时间 25 日,SEVENTEEN 出现在 ABC 播出的 《迪士尼乐园奇幻圣诞日游行》(Disney Parks Magical Christmas Day Parade) 节目中,表演了歌曲〈Rockin' Around Christmas Tree〉。SEVENTEEN 以「卖爆体育场的超级巨星」为团体亮点的介绍登上了舞台,伴随著色彩斑斓的灯光与圣诞树背景,他们演唱了这首圣诞歌曲,将节日气氛推至高潮。其精湛的歌唱实力与轻快的互动风格,结合充满活力的乐队伴奏,赢得了观众们的热烈掌声。



此次表演是在全球最大的主题公园之一——位於美国佛罗里达的华特迪士尼世界度假区的迪士尼好莱坞影城「玩具总动员乐园」拍摄完成。在演出开始前及中段,节目还插入了成员们乘坐园区内著名的「Slinky Dog Dash」过山车的画面,增添了节目趣味。





SEVENTEEN 与 Elton John、John Legend、Pentatonix 等知名艺术家一同出演该节目,展现了他们的全球影响力。他们还曾於 12 月 1 日播出的 ABC 节目 《迪士尼奇妙世界:节日盛典》(Wonderful World of Disney: Holiday Spectacular) 中亮相,成为首位登上该节目的 K-POP 艺人,并给当地观众留下了深刻印象。这两档节目均可通过韩国与美国的 Disney+ 平台重新观看。



此外,SEVENTEEN 今年的专辑销量(截至 11 月)已接近 1000 万张,并吸引了约 150 万名观众(线上及线下合计)观看他们的独家演出,充分证明了他们作为「K-POP 最强团体」的地位。他们计划於明年 1 至 2 月期间,在亚洲主要城市的体育场举行 《SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN ASIA》 世界巡演。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻