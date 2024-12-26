SEVENTEEN 又一 KPOP 首創！成為首位登上美國 Disney 年末聖誕特別節目舞台的韓國藝人

【影片】人氣男團 SEVENTEEN 在美國迪士尼（Disney）的年末特別節目中表演了獨家舞台，創下了 K-POP 藝人歷史上的首次紀錄。

當地時間 25 日，SEVENTEEN 出現在 ABC 播出的 《迪士尼樂園奇幻聖誕日遊行》（Disney Parks Magical Christmas Day Parade） 節目中，表演了歌曲〈Rockin' Around Christmas Tree〉。SEVENTEEN 以「賣爆體育場的超級巨星」為團體亮點的介紹登上了舞台，伴隨著色彩斑斕的燈光與聖誕樹背景，他們演唱了這首聖誕歌曲，將節日氣氛推至高潮。其精湛的歌唱實力與輕快的互動風格，結合充滿活力的樂隊伴奏，贏得了觀眾們的熱烈掌聲。



此次表演是在全球最大的主題公園之一——位於美國佛羅里達的華特迪士尼世界度假區的迪士尼好萊塢影城「玩具總動員樂園」拍攝完成。在演出開始前及中段，節目還插入了成員們乘坐園區內著名的「Slinky Dog Dash」過山車的畫面，增添了節目趣味。





SEVENTEEN 與 Elton John、John Legend、Pentatonix 等知名藝術家一同出演該節目，展現了他們的全球影響力。他們還曾於 12 月 1 日播出的 ABC 節目 《迪士尼奇妙世界：節日盛典》（Wonderful World of Disney: Holiday Spectacular） 中亮相，成為首位登上該節目的 K-POP 藝人，並給當地觀眾留下了深刻印象。這兩檔節目均可通過韓國與美國的 Disney+ 平台重新觀看。



此外，SEVENTEEN 今年的專輯銷量（截至 11 月）已接近 1000 萬張，並吸引了約 150 萬名觀眾（線上及線下合計）觀看他們的獨家演出，充分證明了他們作為「K-POP 最強團體」的地位。他們計劃於明年 1 至 2 月期間，在亞洲主要城市的體育場舉行 《SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN ASIA》 世界巡演。



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