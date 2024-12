庆出道14周年！Apink五美初珑、普美、恩地、南珠与夏荣2025/2/1来台开唱

所有PANDA(官粉名)准备要动起来了!超人气韩流实力女团Apink,队长朴初珑领军,正式宣布将带著尹普美、郑恩地、金南珠、吴夏荣与大家见面,一了所有PANDA心心念念最期待,莫过於五美一起在舞台上开心同乐的这个愿望,每位成员透过社群与亲耳听到现场加油支持声,这些扎实的鼓励,都成为Apink最美的记忆,即将於2025/2/1晚间六点於台北国际会议中心TICC举办的「‘2025 Apink 7th CONCERT [PINK NEW YEAR] In TAIPEI’」,Apink洒糖许愿会带著最精彩丰富的歌单:「盼PANDA带著幸福笑容来听歌,都能在这一天不虚此行,满载而归!」

Apink自出道以来,就被定位是颜值与实力兼具的顶流女团,缔造不少超人气好歌,而最新的作品,即是传唱率超高的《Wait Me There》与《PINK CHRISTMAS》,加上私下不做作的互动,拍摄短影时带著自然清纯,时而又超搞笑呆萌的样子,都让粉丝觉得她们十足零距离,即使工作忙碌,Apink也总是透过社群,认真倾听粉丝声音,这样的心意,也让PANDA感动不已,个个都化身成忠诚的金牌粉丝,Apink即将在2025庆祝出道14周年,当天会不会献唱出道以来超人气主打《Mr. Chu》、《I'm so sick》、《LUV》、《NO NO NO》等与新歌,甚至成员会不会有惊喜的SOLO企划演出,PANDA不妨可以许愿!



五美甜心女孩朴初珑、尹普美、郑恩地、金南珠与吴夏荣在2024岁末之际,也迫不及待抢先许下愿望,就是希望带著最精彩的全新舞台与满满幸福围绕,在这一连串展开的巡演行程里,都能见到粉丝带著笑容,Apink也向所有宝贝的PANDA洒糖:「一直以来,PANDA都是最棒的存在!非常期待2025/2/1这场属於Apink的CONCERT能见到大家,每一位PANDA对我们来说都是心中最暖的烛光,请一起跟著我们在这天编织最美好的回忆!」。「2025 Apink 7th CONCERT [PINK NEW YEAR] In TAIPEI’」票价分为座席A区NT5,800元、座席B区NT4,800元、座席C区NT3,800元与身心席NT2,900元,即日起於Ticket Plus远大售票网站https://reurl.cc/lNQQLE ,及全台7-11 ibon机台全面开卖,福利上,全场皆可获得典藏纪念小卡与海报,A区共500名HI BYE SESSION(欢送道别)、全区抽700名SOUND CHECK(彩排),以及共150名SIGNED POSTER(签名海报)与共50名SIGNED POLAROID(签名拍力得),更多活动详情,请上SHOW OFFICEENTERTAINMENT.CO.LTD官方粉丝团:https://www.facebook.com/SHOWOffice2023/ 或官方IG: https://www.instagram.com/showoffice2023/ 查询。

2025 Apink 7th CONCERT [PINK NEW YEAR] In TAIPEI

演出日期:2025年02月01日(六)

入场时间:17:00(依现场实际情况而定)

演出时间:18:00

演出地点:TICC国际会议中心

演出地址:台北市信义区信义路五段一号

活动票价:座席A区NT$5,800 / 座席B区NT$4,800 / 座席C区NT$3,800 / 身心席NT$2,900

起售时间:2024年12月22日 11:00

购票方式:Ticket Plus远大售票网站及全台7-11 ibon机台(全面开卖)

身障购买:Ticket Plus远大售票网站EMAIL购票

购票网址: https://reurl.cc/lNQQLE

主办单位:SHOW Office Entertainment.co.ltd(主办保留活动异动之权利)





