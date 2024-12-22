庆出道14周年！Apink五美初珑、普美、恩地、南珠与夏荣2025/2/1来台开唱

所有PANDA（官粉名）准备要动起来了！超人气韩流实力女团Apink，队长朴初珑领军，正式宣布将带著尹普美、郑恩地、金南珠、吴夏荣与大家见面，一了所有PANDA心心念念最期待，莫过於五美一起在舞台上开心同乐的这个愿望，每位成员透过社群与亲耳听到现场加油支持声，这些扎实的鼓励，都成为Apink最美的记忆，即将於2025/2/1晚间六点於台北国际会议中心TICC举办的「‘2025 Apink 7th CONCERT [PINK NEW YEAR] In TAIPEI’」，Apink洒糖许愿会带著最精彩丰富的歌单：「盼PANDA带著幸福笑容来听歌，都能在这一天不虚此行，满载而归！」

Apink自出道以来，就被定位是颜值与实力兼具的顶流女团，缔造不少超人气好歌，而最新的作品，即是传唱率超高的《Wait Me There》与《PINK CHRISTMAS》，加上私下不做作的互动，拍摄短影时带著自然清纯，时而又超搞笑呆萌的样子，都让粉丝觉得她们十足零距离，即使工作忙碌，Apink也总是透过社群，认真倾听粉丝声音，这样的心意，也让PANDA感动不已，个个都化身成忠诚的金牌粉丝，Apink即将在2025庆祝出道14周年，当天会不会献唱出道以来超人气主打《Mr. Chu》、《I'm so sick》、《LUV》、《NO NO NO》等与新歌，甚至成员会不会有惊喜的SOLO企划演出，PANDA不妨可以许愿！



五美甜心女孩朴初珑、尹普美、郑恩地、金南珠与吴夏荣在2024岁末之际，也迫不及待抢先许下愿望，就是希望带著最精彩的全新舞台与满满幸福围绕，在这一连串展开的巡演行程里，都能见到粉丝带著笑容，Apink也向所有宝贝的PANDA洒糖：「一直以来，PANDA都是最棒的存在！非常期待2025/2/1这场属於Apink的CONCERT能见到大家，每一位PANDA对我们来说都是心中最暖的烛光，请一起跟著我们在这天编织最美好的回忆！」。「2025 Apink 7th CONCERT [PINK NEW YEAR] In TAIPEI’」票价分为座席A区NT5,800元、座席B区NT4,800元、座席C区NT3,800元与身心席NT2,900元，即日起於Ticket Plus远大售票网站https://reurl.cc/lNQQLE ，及全台7-11 ibon机台全面开卖，福利上，全场皆可获得典藏纪念小卡与海报，A区共500名HI BYE SESSION（欢送道别）、全区抽700名SOUND CHECK（彩排），以及共150名SIGNED POSTER（签名海报）与共50名SIGNED POLAROID（签名拍力得），更多活动详情，请上SHOW OFFICEENTERTAINMENT.CO.LTD官方粉丝团：https://www.facebook.com/SHOWOffice2023/ 或官方IG： https://www.instagram.com/showoffice2023/ 查询。

2025 Apink 7th CONCERT [PINK NEW YEAR] In TAIPEI

演出日期：2025年02月01日（六）

入场时间：17：00（依现场实际情况而定）

演出时间：18：00

演出地点：TICC国际会议中心

演出地址：台北市信义区信义路五段一号

活动票价：座席A区NT$5,800 / 座席B区NT$4,800 / 座席C区NT$3,800 / 身心席NT$2,900

起售时间：2024年12月22日 11：00

购票方式：Ticket Plus远大售票网站及全台7-11 ibon机台（全面开卖）

身障购买：Ticket Plus远大售票网站EMAIL购票

购票网址： https://reurl.cc/lNQQLE

主办单位：SHOW Office Entertainment.co.ltd（主办保留活动异动之权利）





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