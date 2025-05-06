《弱美男英雄Class 2》厉云为角色朴厚敏增重10公斤！因自己是第一季粉丝不问细节立即接演！

於4月25日公开上线的《弱美男英雄Class 2》承接第一季剧情，描述在高中挺过霸凌风暴与变质友情的主角延时恩（朴志训饰），在被迫转学至新学校银章高中后，与更强大的恶势力对抗，同时也遇到了更多同一阵线的好朋友们。而厉云在剧中演出关键性领导人物朴厚敏。

据说厉云在接到本剧提案时，什么都没问就表示希望能演出，因为他表示自己是《弱美男英雄Class 1》的粉丝，所以能够有机会演出自己喜爱的角色，让他感到相当开心。厉云再度看过原创漫画作品，尽可能最夸张地表现出朴厚敏的正义感与豪爽，以及他的朋友被招惹时的凶狠表情。



厉云为了演出朴厚敏这个角色，更是从外表改变而增重了10公斤，因为厉云觉得厚敏必须很有力量，关键一击就要打败对手，他更透露其实刚拍完《闪亮的西瓜》后就接续拍摄《弱美男英雄Class 2》，当时身材还比较偏瘦，但为了剧中某些动作场面要有力度呈现，他努力增重。并且朴厚敏在第二集以灌篮高手樱木花道的造型登场，在冬天穿著短裤与拖鞋也是厉云提出的想法，相当有趣。



《弱美男英雄Class 2》中的朴厚敏除了成为主角延时恩可靠的朋友以外，本身也是个有故事的人，儿时的朴厚敏为了帮助好友那白真（裴奈拏饰）不被恶势力欺负，於是教他打架，养成实力对抗坏学生，但长大后的那白真却向黑暗联盟靠拢，甚至反过来伤害朴厚敏的朋友们，而让朴厚敏对那白真有种失望又生气的感觉。这种感觉与第一季当中延时恩与好友吴范硕（洪庆饰）的感受相同，也让时恩与厚敏的情感连结更深。



而厉云也解释了最后的群殴场面，不是为了展现哪一方的实力比较强，而是为了化解自己内心的罪恶感，朴厚敏当时教那白真打架，造成了现在的他，进而伤害了朋友，所以朴厚敏必须打这一仗，是为了给那白真一个交代。厉云对於角色的解析相当透彻，而他在《弱美男英雄Class 2》的表现也让观众们留下深刻印象，不过他则是相当谦虚的表示，自己还处在未完成的阶段，每当到了现场还是很紧张，在表演途中也难免有不顺畅的地方，他也期许自己多多累积经历，日后有进步的空间。

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