大乌龙事件！金泰梨误将SBS说成MBC，李帝勋宣布《模范计程车》第三季明年回归！

2024年SBS演技大赏昨晚在首尔盛大举行，李帝勋和金泰梨作为大奖颁奖者登场，过程中可谓笑点和亮点满满XD

李帝勋和金泰梨是去年大赏‎得主，分别凭藉《模范计程车2》（模范的士2）和《恶鬼》展现了精湛的演技，昨晚一起揭晓今年的大赏得主。

李帝勋说SBS电视剧在今年获得观众们非常热烈的喜爱，金泰梨接著说：「没错，今年MBC……！」随即露出超级惊慌的表情，道歉说因为太紧张才口误。 李帝勋淡定地帮忙圆场：「没关系呀，这就是直播的乐趣。」获得一阵鼓掌和欢呼。



金泰梨重新说道，今年SBS制作了很多精良的电视剧，从故事、导演到演技都十分优秀。SBS因内部判断效益欠佳，从去年6月开始暂停播出月火剧，李帝勋表示SBS月火剧即将在明年重启月火剧制作。

金泰梨：「听起来很有趣，尤其是《模范计程车》第三季将於明年回归。」李帝勋：「没错，他是我的人生角色。2025年《模范计程车3》金道奇即将回归，敬请各位观众稍作等待。」随后两人将今年的大赏颁发给《好搭档》主演张娜拉。



《模范计程车》（模范的士）以同名网路漫画为原作，讲述蒙上神秘面纱的地下秘密计程车公司「彩虹运输」和计程车司机金道奇（李帝勋 饰）代替冤枉的受害者完成复仇的故事。 第二季中去年4月终映，最后一集播出中，金道奇潜伏军队调查军中性暴力事件，与陆军中尉吴美书（文彩元 饰）相遇，两人复杂的眼神交汇令人十分好奇背后的故事。

李帝勋、表艺珍、金义圣均确定继续出演《模范计程车3》，令人十分期待。



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