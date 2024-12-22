大赏典礼放闪时刻：金钟旼松口明年结婚，郑侑敏宣布怀孕，金南佶、朴信惠、曹世镐告白另一半

昨晚（21）日同时举行了年末典礼「2024 KBS演艺大赏」与「2024 SBS演技大赏」，艺人们获奖除了阐述这一年来为作品付出的心得之外，也常常藉机「放闪」向另一半表达感谢，而今年……「真的很闪」！

金钟旼松口明年可能会结婚

金钟旼今年认爱小11岁女友，交往已逾两年。他会开始传出恋爱新闻是因为在《两天一夜》与《玩什么好呢》（玩甚么好呢）等节目「太诚实」意外爆出，后续竟然有媒体胡乱写他要结婚了，他无奈说那些是「假新闻」，解释和女友是以结婚为前提交往，但根本还没有定下日子。

而昨日KBS演艺大赏，全炫茂和金钟旼共同颁发最佳节目奖，全炫茂当场说自己要脱稿演出，怂恿金钟旼像曹世镐一样向另一半喊话，金钟旼便说：「和很满意的人交往，已经两年多了，明年应该可以同行了。」此话普遍被韩媒解读是预告明年结婚，而他当晚典礼以做了17年的《两天一夜》获颁「制作人奖」。



郑侑敏宣布怀孕

郑侑敏以《联结》拿下SBS演技大赏「女子助演奖（迷你剧类型/动作剧）」，一上台就说今年对自己很特别，完成了《联结》拍摄又结婚了，甚至「肚子里还有孩子」！郑侑敏‎今年8月和交往两年的圈外人商人男友步入礼堂‎，而今获奖喜上加喜，满面春风的她还说：「孩子的胎名是『祝福』，祝福所有人都能幸福且拥有爱，希望孩子长大也能成为那样的人。」



曹世镐、金南佶、朴信惠告白另一半

曹世镐也是今年结婚，‎婚礼星光熠熠受到相当大瞩目‎，和金钟旼一样女友都小11岁。昨日他以《两天一夜》於KBS演艺大赏拿到「最优秀奖（Show & Variety）」，他告白妻子：「和我一起同行的妻子，和我结婚很感谢，能遇到你多么幸运。」他在告白前还停顿几秒并转换视线，不知道是不是在找妻子呢？



你没看错，金南佶也「告白」另一半，他以《热血司祭2》拿下SBS演技大赏「男子最优秀奖（季播剧）」，他竟说比起大赏更期待拿CP奖，很可惜没有，不然就能「公开与金成均的关系」，当场透露把金成均的手机号码联络人储存成了「妻子」！金南佶和金成均在《热血司祭2》Bromance满满，没能获得CP奖让不少粉丝抱屈呢！



而朴信惠的告白最动容，朴信惠以《来自地狱的法官》拿到仅次大赏最特别的「导演奖」，她在感谢剧组与亲如家人的经纪人「恩英姐姐」时便眼眶含泪，接著感谢粉丝在她结婚并生孩子后仍给予她不变的爱，还说：「活著要遇见适合的人很难，其中一个是恩英姐姐，另一个就是崔泰俊，第一次在这个位置感谢你，在我比想像中更自卑的时候，总是告诉我我做得很好、为我应援，真的很谢谢。」



朴信惠与同为演员的崔泰俊最早在2017年就传出绯闻，2021年交往四年的他们宣布结婚且怀孕，2022年诞下小王子，今年连续以《低谷医生》与《来自地狱的法官》两部迷你剧与观众再见，崔泰俊婚后演戏倒几乎是客串性质，偶有综艺邀约，今年9月才担纲周末连续剧《熨斗家族》主演。朴信惠典礼上一番告白让粉丝更替她开心遇到了对的人、婚姻幸福美满。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻