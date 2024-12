慶出道14週年！Apink五美初瓏、普美、恩地、南珠與夏榮2025/2/1來台開唱

所有PANDA(官粉名)準備要動起來了!超人氣韓流實力女團Apink,隊長朴初瓏領軍,正式宣佈將帶著尹普美、鄭恩地、金南珠、吳夏榮與大家見面,一了所有PANDA心心念念最期待,莫過於五美一起在舞台上開心同樂的這個願望,每位成員透過社群與親耳聽到現場加油支持聲,這些紮實的鼓勵,都成為Apink最美的記憶,即將於2025/2/1晚間六點於台北國際會議中心TICC舉辦的「‘2025 Apink 7th CONCERT [PINK NEW YEAR] In TAIPEI’」,Apink灑糖許願會帶著最精彩豐富的歌單:「盼PANDA帶著幸福笑容來聽歌,都能在這一天不虛此行,滿載而歸!」

Apink自出道以來,就被定位是顏值與實力兼具的頂流女團,締造不少超人氣好歌,而最新的作品,即是傳唱率超高的《Wait Me There》與《PINK CHRISTMAS》,加上私下不做作的互動,拍攝短影時帶著自然清純,時而又超搞笑呆萌的樣子,都讓粉絲覺得她們十足零距離,即使工作忙碌,Apink也總是透過社群,認真傾聽粉絲聲音,這樣的心意,也讓PANDA感動不已,個個都化身成忠誠的金牌粉絲,Apink即將在2025慶祝出道14週年,當天會不會獻唱出道以來超人氣主打《Mr. Chu》、《I'm so sick》、《LUV》、《NO NO NO》等與新歌,甚至成員會不會有驚喜的SOLO企劃演出,PANDA不妨可以許願!



五美甜心女孩朴初瓏、尹普美、鄭恩地、金南珠與吳夏榮在2024歲末之際,也迫不及待搶先許下願望,就是希望帶著最精彩的全新舞台與滿滿幸福圍繞,在這一連串展開的巡演行程裡,都能見到粉絲帶著笑容,Apink也向所有寶貝的PANDA灑糖:「一直以來,PANDA都是最棒的存在!非常期待2025/2/1這場屬於Apink的CONCERT能見到大家,每一位PANDA對我們來說都是心中最暖的燭光,請一起跟著我們在這天編織最美好的回憶!」。「2025 Apink 7th CONCERT [PINK NEW YEAR] In TAIPEI’」票價分為座席A區NT5,800元、座席B區NT4,800元、座席C區NT3,800元與身心席NT2,900元,即日起於Ticket Plus遠大售票網站https://reurl.cc/lNQQLE ,及全台7-11 ibon機台全面開賣,福利上,全場皆可獲得典藏紀念小卡與海報,A區共500名HI BYE SESSION(歡送道別)、全區抽700名SOUND CHECK(彩排),以及共150名SIGNED POSTER(簽名海報)與共50名SIGNED POLAROID(簽名拍力得),更多活動詳情,請上SHOW OFFICEENTERTAINMENT.CO.LTD官方粉絲團:https://www.facebook.com/SHOWOffice2023/ 或官方IG: https://www.instagram.com/showoffice2023/ 查詢。

2025 Apink 7th CONCERT [PINK NEW YEAR] In TAIPEI

演出日期:2025年02月01日(六)

入場時間:17:00(依現場實際情況而定)

演出時間:18:00

演出地點:TICC國際會議中心

演出地址:台北市信義區信義路五段一號

活動票價:座席A區NT$5,800 / 座席B區NT$4,800 / 座席C區NT$3,800 / 身心席NT$2,900

起售時間:2024年12月22日 11:00

購票方式:Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台(全面開賣)

身障購買:Ticket Plus遠大售票網站EMAIL購票

購票網址: https://reurl.cc/lNQQLE

主辦單位:SHOW Office Entertainment.co.ltd(主辦保留活動異動之權利)





韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞