慶出道14週年！Apink五美初瓏、普美、恩地、南珠與夏榮2025/2/1來台開唱

所有PANDA（官粉名）準備要動起來了！超人氣韓流實力女團Apink，隊長朴初瓏領軍，正式宣佈將帶著尹普美、鄭恩地、金南珠、吳夏榮與大家見面，一了所有PANDA心心念念最期待，莫過於五美一起在舞台上開心同樂的這個願望，每位成員透過社群與親耳聽到現場加油支持聲，這些紮實的鼓勵，都成為Apink最美的記憶，即將於2025/2/1晚間六點於台北國際會議中心TICC舉辦的「‘2025 Apink 7th CONCERT [PINK NEW YEAR] In TAIPEI’」，Apink灑糖許願會帶著最精彩豐富的歌單：「盼PANDA帶著幸福笑容來聽歌，都能在這一天不虛此行，滿載而歸！」

Apink自出道以來，就被定位是顏值與實力兼具的頂流女團，締造不少超人氣好歌，而最新的作品，即是傳唱率超高的《Wait Me There》與《PINK CHRISTMAS》，加上私下不做作的互動，拍攝短影時帶著自然清純，時而又超搞笑呆萌的樣子，都讓粉絲覺得她們十足零距離，即使工作忙碌，Apink也總是透過社群，認真傾聽粉絲聲音，這樣的心意，也讓PANDA感動不已，個個都化身成忠誠的金牌粉絲，Apink即將在2025慶祝出道14週年，當天會不會獻唱出道以來超人氣主打《Mr. Chu》、《I'm so sick》、《LUV》、《NO NO NO》等與新歌，甚至成員會不會有驚喜的SOLO企劃演出，PANDA不妨可以許願！



五美甜心女孩朴初瓏、尹普美、鄭恩地、金南珠與吳夏榮在2024歲末之際，也迫不及待搶先許下願望，就是希望帶著最精彩的全新舞台與滿滿幸福圍繞，在這一連串展開的巡演行程裡，都能見到粉絲帶著笑容，Apink也向所有寶貝的PANDA灑糖：「一直以來，PANDA都是最棒的存在！非常期待2025/2/1這場屬於Apink的CONCERT能見到大家，每一位PANDA對我們來說都是心中最暖的燭光，請一起跟著我們在這天編織最美好的回憶！」。「2025 Apink 7th CONCERT [PINK NEW YEAR] In TAIPEI’」票價分為座席A區NT5,800元、座席B區NT4,800元、座席C區NT3,800元與身心席NT2,900元，即日起於Ticket Plus遠大售票網站https://reurl.cc/lNQQLE ，及全台7-11 ibon機台全面開賣，福利上，全場皆可獲得典藏紀念小卡與海報，A區共500名HI BYE SESSION（歡送道別）、全區抽700名SOUND CHECK（彩排），以及共150名SIGNED POSTER（簽名海報）與共50名SIGNED POLAROID（簽名拍力得），更多活動詳情，請上SHOW OFFICEENTERTAINMENT.CO.LTD官方粉絲團：https://www.facebook.com/SHOWOffice2023/ 或官方IG： https://www.instagram.com/showoffice2023/ 查詢。

2025 Apink 7th CONCERT [PINK NEW YEAR] In TAIPEI

演出日期：2025年02月01日（六）

入場時間：17：00（依現場實際情況而定）

演出時間：18：00

演出地點：TICC國際會議中心

演出地址：台北市信義區信義路五段一號

活動票價：座席A區NT$5,800 / 座席B區NT$4,800 / 座席C區NT$3,800 / 身心席NT$2,900

起售時間：2024年12月22日 11：00

購票方式：Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台（全面開賣）

身障購買：Ticket Plus遠大售票網站EMAIL購票

購票網址： https://reurl.cc/lNQQLE

主辦單位：SHOW Office Entertainment.co.ltd（主辦保留活動異動之權利）





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