餐饮品牌陷入各种争议！白种元鞠躬道歉：决定中断所有演艺活动、将重新整顿＆全部力量都集中在品牌上！

餐饮品牌「The born Korea」代表白种元，之前因出演各种综艺和担任《黑白大厨》评审而走红。

但品牌在最近几个月里引发材料含量未达标、违反原产地标记法、违反卫生法、管理人员性骚扰面试等诸多争议，受到舆论的围攻。再加上有人爆料白种元在节目作威作福，让他的好形象急速下降。



白种元今日（6）自己的 YouTube 频道上公开标题爲《重新开始》的影片。白种元在影片中说：「此前多次集中提出的诸多问题和指责，我通过书面和股东大会进行了道歉。但是今天想通过影片直接低头跟大家说，这段时间我自己进行深刻的反省，对於公司的各种问题进行了全面检查，为了重新整顿，现在才站在这里。」



白种元表示对於品质、食品安全、庆典现场卫生等最近提出的所有问题，正在掌握根本原因并进行改善，并宣布将把2025年作为The Born Korea 焕然一新的「第二个创业元年」。他更提到：「加盟店主是 The Born Korea 的伙伴和家人，抱著不能丢下加盟店主的想法，除了已经发表的紧急支援对策外，还将实施各品牌的追加支援方案。」

接著，白种元还说：「作为上市企业代表，对於同时进行放送活动的担忧外，最近还出现『节目作威作福』的可怕疑惑，这也是我的错，我深刻理解批评我的人的意思。从现在开始，除了正在拍摄的节目外，我将中断所有演艺活动。」他也承诺作为企业家白种元，会把所有的热情和全部力量都集中到 The Born Korea，最后也强调：「铭记第一次开小店当天的激动和上市第一天的责任感，只看著加盟店主、股东和顾客，重新开始。」



而白种元的道歉文也 在 the qoo 引发热议，韩网友议论「《黑白》第二季、《生意天才白社长》这个要出来了」、「争议爆发后过多长时间，现在才中断放送？甚至还有正在拍摄的节目？」、「该做的都做完了，宣布中断」、「真的太让人失望了」、「该做的都做完了才中断的话，何必说中断呢」、「《黑白》是死也不能放弃的，要想进军国际市场的话，没有比那个更出名的了」、「拍摄中的节目除外？别开玩笑了」、「连这个也只是文字游戏」、「话题性最高的节目不会中断吧」、「那种水平的人评价真厨师们简直就是喜剧」等等。

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