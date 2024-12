大家都喝了吗？防弹少年团 Jin & 白钟元合作推新酒，「IGIN」原来这么念啊

防弹少年团(BTS)成员Jin携手韩国餐饮业大亨白种元,正式进军酒类市场!据悉,两人因一同出演综艺节目结缘,这次更进一步合作,推出全新品牌,展现跨界魅力。

根据韩媒报导,Jin与白种元共同投资成立的农业公司法人「礼山都家」将於本月推出首款蒸馏酒「IGIN」(아이긴,读音:A YI KIN)。 这款酒以白种元的家乡忠南礼山为背景,结合当地特色,致力於打造现代感与传统融合的高端韩国酒。 除了蒸馏酒外,「IGIN」还将推出结合礼山当地农特产品的即饮型水果酒(RTD),包括礼山苹果、西瓜、李子等多种口味,十分令人期待。



两人为这项事业早在2022年12月便成立了「Jin's Lamp」,将总部设於忠南礼山,并由该公司负责「IGIN」的制造工作。 酒类的销售与分销则由白种元的公司关系企业「礼山都家」负责。 而被誉为「韩国传统酒大师」的朴禄潭名人也参与其中,担任公司监事,为产品品质保驾护航。



