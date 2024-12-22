大家都喝了吗？防弹少年团 Jin & 白钟元合作推新酒，「IGIN」原来这么念啊

防弹少年团（BTS）成员Jin携手韩国餐饮业大亨白种元，正式进军酒类市场！据悉，两人因一同出演综艺节目结缘，这次更进一步合作，推出全新品牌，展现跨界魅力。

根据韩媒报导，Jin与白种元共同投资成立的农业公司法人「礼山都家」将於本月推出首款蒸馏酒「IGIN」（아이긴，读音：A YI KIN）。 这款酒以白种元的家乡忠南礼山为背景，结合当地特色，致力於打造现代感与传统融合的高端韩国酒。 除了蒸馏酒外，「IGIN」还将推出结合礼山当地农特产品的即饮型水果酒（RTD），包括礼山苹果、西瓜、李子等多种口味，十分令人期待。



IGIN APPLE GIN BY JINI’S LAMP pic.twitter.com/VsQAu6TqIY — jin files (@seokjinfile) December 16, 2024

两人为这项事业早在2022年12月便成立了「Jin's Lamp」，将总部设於忠南礼山，并由该公司负责「IGIN」的制造工作。 酒类的销售与分销则由白种元的公司关系企业「礼山都家」负责。 而被誉为「韩国传统酒大师」的朴禄潭名人也参与其中，担任公司监事，为产品品质保驾护航。



IGIN CHRISTMAS EDITION PACKAGING pic.twitter.com/llLLsMjWax — jin files (@seokjinfile) December 16, 2024

BTS JIN ‘IGIN (WHERE SMILES BEGIN)’ MERCH

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Jin是防弹少年团成员中首位进行个人商业挑战的成员。 尤其白种元以联合开发者身份参与，更为品牌增添了不少话题性，令粉丝们倍感期待。 事实上，两人早在2022年便透过BTS官方YouTube频道《防弹TV》的《醉中JIN（真）谈》系列，与传统酒名人朴禄潭一同品尝韩国传统酒，并致力於推广韩国酒文化，为本次合作埋下伏笔。





除了商业上的大胆尝试，Jin在音乐事业上也交出了亮眼成绩。 他於上月15日发行的首张个人专辑《HAPPY》，不仅受到广泛好评，还成功登上美国Billboard「2024年最佳K-POP专辑25选」（The 25 Best K-Pop Albums of 2024： Staff Picks）。 随著佳绩连连，Jin再一次证明了他作为全能艺人的超凡实力。



不仅是音乐，这次进军酒类市场的挑战，势必将Jin的个人品牌推向新的高度！粉丝们，准备好迎接「IGIN」的上市吧！

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