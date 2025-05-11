BTS防弹少年团JIN首试打戏大获好评，完美展现「一镜到底」黑帮混战！网跪求大荧幕出道「Netflix加油」

防弹少年团YT频道近日更新JIN网路综艺《奔跑吧硕珍》EP.33，这次的挑战主题是担任特技演员，拍摄一镜到底动作戏。JIN仅学习一天就给出不逊专业的表现，太令人惊艳！

这期标题是「JIN Wick」，明显模仿《捍卫任务》基努・李维的角色「John Wick」XD节目组请来韩国知名武术导演、曾执导《辣手警探》《太极旗-生死兄弟》等电影的郑斗洪，由团队逐一示范现代、古代、枪战等动作戏，精彩表现让JIN「喔喔」地惊呼不断。



Jin学习如何帅气地挥拳和踢腿、吊威亚、中枪倒地等等，全部一点就通、试拍一条就过，让郑老师高兴地说「今天可以早下班了」XD



最终任务是要把以上所有技能串联起来，一镜到底！JIN看完示范后感觉难以置信：「太长了吧！难度瞬间提高！」但一开始排练就进度超快，不得不说排练时已经很有氛围感，Jin的动作舒展潇洒、富有韵律感，表情也十分到位，郑老师不断称赞「太棒了」~



最后成功拍出长达一分半的一镜到底打戏，真的跟黑帮电影没两样啊！Jin干倒Boss后打开箱子看到「可以下班了」字样，脱力般地倒在地上的模样也太可爱~郑老师表示因为Jin跳舞很好，虽然已预想到肢体表现都会不错，但没想到会优秀到这个程度，一副很想立即把他挖走的表情XD



防弹的YT频道单独公开了这段动作戏4K高清版，引来无数粉丝敲碗他作为演员出道：「我的下巴掉到地上」「不管电视剧还是电影，拜托拍一部吧」「JIN当歌手，硕珍上综艺，金硕珍就去当演员吧」「这样的颜值和演技不当演员太可惜，动作戏完全是量身定做」「JIN不拍戏是整个行业的损失」「 拜托Netflix努力争取一下」。



▽《奔跑吧硕珍》打戏演员篇完整版：



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