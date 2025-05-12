Jennie热潮来袭！！新歌〈Like Jennie〉MV突破1亿观看次数，创下「今年K-pop首例」

在全球拥有超高人气的 Jennie（BLACKPINK 成员）新歌〈Like Jennie〉MV 已突破一亿观看次数，成为今年首支破亿观看的K-POP歌曲。

Jennie 於今年3月7日发表的首张正规个人专辑《Ruby》主打歌〈Like Jennie〉MV，在本月9日凌晨3点50分左右，YouTube观看次数突破1亿。这是今年推出的K-pop歌手MV中，首度突破1亿观看次数的作品，展现了Jennie在全球的超强影响力。



至此，Jennie 继〈Mantra〉之后，拥有第三支破亿观看的 MV。同时，Jennie热门曲〈SOLO〉MV於去年4月突破10亿观看次数，成为首位达成该纪录的K-pop女性艺人。



〈Like Jennie〉曾在美国Billboard主榜单「HOT 100」逆行上升，并连续两周进榜，总计进榜三次。Jennie凭藉〈Like Jennie〉成为今年首位登上Melon Top100榜首与日榜冠军的女性Solo艺人，且在全球最大音乐串流平台Spotify上，累积串流次数突破2亿次，持续在国内外榜单缔造佳绩。



〈Like Jennie〉是一首强调个性与独创性的作品，Jennie亲自参与作词作曲，展现了在不失自我风格与色彩的情况下，自信发光的姿态。歌曲唱出了怀抱自信走在属於自己的道路上、并体悟到「没有人可以取代我」的瞬间。



特别的是，〈Like Jennie〉MV描绘了Jennie与虚假的形象及谣言对抗，最终找回真实自我的过程。其中Jennie变身为水豚的结尾场景，更象徵著她摆脱虚伪、回归最纯粹自我的重要转折。



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