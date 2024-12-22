【韩网热门】张娜拉打破韩国最初记录：同时拥有歌谣大赏和演技大赏

张娜拉2002年凭《Sweet Dream》包揽「MBC十大歌手歌谣祭」（现MBC歌谣大祭典）和「KBS歌谣大赏」（现KBS歌谣大祝祭）的大赏，2024年凭《好搭档》登顶SBS演技大赏。

时隔22年，张娜拉再夺大赏，成为第一位同时拥有歌谣大赏和演技大赏的演员。



韩国网友评论：

1. 哇，三大台的大赏全部拿到了！

2. 事业成绩太强了，恭喜恭喜

3. 同时获得歌谣和演艺大赏的人是有的（李孝利 金钟国），同时获得演技和演艺大赏的人也有（李顺载 李升基），而同时获得歌谣和演技大赏的人，张娜拉是第一个。

4. 拿歌谣大赏仿佛就在昨日，现在已经成为获得认可的演员，太帅气了

5. 该得奖的人得奖了，恭喜！

6. 从事另一个领域直到成为顶尖人物，即使花上20年也做到了，真的太帅气了

7. 那22年的时间差，真的太帅气了ᅲᅲ

8. 恭喜恭喜！她的获奖感言也太棒了，让人感动！

9. 是不是还没有同时获得演技、演艺、歌谣三个大赏的人呢？

10. 在李孝利、李顺载、李升基和张娜拉中，感觉唯一有可能在三个领域都拿到大奖的，还是张娜拉

出处：https://theqoo.net/hot/3539404532

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