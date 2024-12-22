政治余震下的文化阵痛！检察官剧失宠，医疗剧与军人节目接连受挫，影视行业如何应对观众情绪？

12月3日韩国紧急戒严事件的后续影响不仅波及政界，还对社会各界产生了广泛的影响，连电视剧行业也难避免。

目前已有不少观众透露「无法观看以检察官为主角的电视剧」。 在总统尹锡悦为检察官出身，且在他当权期间多名检察官们陆续被提拔到要职，导致「政治检察」、「检察共和国」等说法产生的背景下，加上12月3日的紧急戒严事态的爆发，观众对此类问题的反感情绪高涨，纷纷表示：「现在已经无法看到以正义检察官为主角的电视剧了」，「电影 或电视剧中的检察官角色简直是幻想。 以检察官为主角的电视剧与现实差距太大，令人感到不适」、「别再美化检察官了」等。

今年在Netflix上公开的电视剧《政坛旋风》成为被「殃及的池鱼」，因为围绕检察官出身的主角展开，被观众们拿来重新解读并加以批评。 该剧讲述了一位想将腐败、握有巨大权力的总统连根拔起的国务总理，和与之对抗的经济副总理对立而展开的故事，这一情节显然不符合当下的政治气氛，成为了民众们的泄愤管道。



民众反应切切实实影响到了电视剧制作行业。 tvN新剧《总有一天会机智的的住院医生生活》原计画在今年上半年播出，并於2月发布了预告片和海报，但因今年年初爆发的住院医生罢工事件引爆民众反感，使得开播日一推再推。 大众对住院医生罢工的负面看法日益激烈，目前有消息称该剧可能会在2025年夏季播出，但tvN方面向新闻媒体表示「尚未决定」。



Channel A的《钢铁部队》系列同样被紧急戒严事件波及，引发了观众的强烈不满。 《钢铁部队》系列是一档由最精锐的退役军人组队，为了捍卫出身部队的荣誉而进行的军事生存竞赛节目，参赛成员都是军人出身。 但因观众曾通过直播目睹戒严军队突袭国会和选举委员会的画面，越来越多的人对以军人为主题的娱乐节目感到不适。



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