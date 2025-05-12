IU宣布五月歌手回归，车银优客串新歌MV！因广告结缘颜值组合引期待

今日据韩媒，IU将於这个5月发行新专辑，距离去年2月的迷你六辑《The Winning》之后时隔1年3个月回归歌坛，而早前短暂合作广告的车银优则将客串出演新歌MV！

IU所属社EDAM娱乐稍后表示，IU正在以5月回归为目标做准备，专辑形态和歌曲讯息则尚未公开。



IU本月6日在首尔某处拍摄了行MV，由车银优特别出演，据悉本次合作是由IU邀请促成。IU和车银优今年2月曾一起为某珠宝品牌拍摄写真，本次二搭不仅是又一次颜值盛宴，也让人好奇他们展现什么样的旋律和故事。



此外，IU近期将事业重心放在演员方面，今年3月剧终的Netflix时代剧《苦尽柑来遇见你》中，IU一人分饰「爱纯」「金明」二角获得大量好评，接下来将和人气小生边佑锡合作主演MBC新剧《21世纪大君夫人》。 音乐方面的作品则有去年2月发行的迷你六辑《The Winning》，以及今年3月发行的《苦尽柑来遇见你》OST单曲〈夜里漫步〉。



车银优正在拍摄Netflix超能力新剧《The Wonder Fools》，将於6月参加所属男团ASTRO的第四次单独演唱会。



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