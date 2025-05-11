【韩网热门】韩平价咖啡品牌代言阵容超豪华！从球星孙兴慜到防弹少年团V、GD、金宇彬

近日有网友列举了韩国4个著名平价咖啡品牌的代言人，每一位都是业界响当当的人物，想必酬劳不菲，立即引起讨论。

Mega Coffee - 孙兴慜



Compose Coffee - 防弹少年团V



The Venti - G-Dragon



Mammoth Coffee - 金宇彬



韩国网友评论：

1. 代言阵容超豪华耶

2. 代言人完全不是平价，可见还是有得赚

3. 可能有人质疑平价品牌耶用得起代言人吗，其实代言人的有无和身份影响巨大

4. 孙兴慜一进球，人们就去Mega Coffee买咖啡kkk

5. 有看过报导说，Mega Coffee签孙兴慜之后，大叔客户的销量有增加kk

6. Compose Coffee门上贴著V的大照片，每次推开门都感觉心情很好kk

7. 因为V才第一次知道Compose这品牌

8. 一开始不懂，后来看到外国游客在Compose V照片前面拍照，啊~懂了kkk

9. 金宇彬看起来有高级咖啡的感觉

10. The Venti什么时候从DEX换成GD了？

11. 加盟店主都说代言人效果很赞

12. 为什么都是男的？

13. 与其花钱请代言人，还不如降低售价

14. 咖啡涨价是因为咖啡豆涨价，跟代言人没关系啦

15. 就连平价咖啡业界都要靠大牌代言人来互相竞争了，有点苦涩

16. 平价咖啡因为竞争过热（品牌过多、形象相似、品牌忠诚度低），反而更需要代言人的影响力。 所以店主们都认为，要请就请顶级明星来代言

17. 用这个价位请这样的代言人，当然值得感谢呀

18. 一般而言，签了代言人都会推出周边商品，The Venti也出一些GD周边吧

出处：https://theqoo.net/hot/3730745797

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