大家都喝了嗎？防彈少年團 Jin & 白鍾元合作推新酒，「IGIN」原來這麼念啊

防彈少年團（BTS）成員Jin攜手韓國餐飲業大亨白種元，正式進軍酒類市場！據悉，兩人因一同出演綜藝節目結緣，這次更進一步合作，推出全新品牌，展現跨界魅力。

根據韓媒報導，Jin與白種元共同投資成立的農業公司法人「禮山都家」將於本月推出首款蒸餾酒「IGIN」（아이긴，讀音：A YI KIN）。 這款酒以白種元的家鄉忠南禮山為背景，結合當地特色，致力於打造現代感與傳統融合的高端韓國酒。 除了蒸餾酒外，「IGIN」還將推出結合禮山當地農特產品的即飲型水果酒（RTD），包括禮山蘋果、西瓜、李子等多種口味，十分令人期待。



IGIN APPLE GIN BY JINI’S LAMP pic.twitter.com/VsQAu6TqIY — jin files (@seokjinfile) December 16, 2024

兩人為這項事業早在2022年12月便成立了「Jin's Lamp」，將總部設於忠南禮山，並由該公司負責「IGIN」的製造工作。 酒類的銷售與分銷則由白種元的公司關係企業「禮山都家」負責。 而被譽為「韓國傳統酒大師」的朴祿潭名人也參與其中，擔任公司監事，為產品品質保駕護航。



IGIN CHRISTMAS EDITION PACKAGING pic.twitter.com/llLLsMjWax — jin files (@seokjinfile) December 16, 2024

BTS JIN ‘IGIN (WHERE SMILES BEGIN)’ MERCH

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Jin是防彈少年團成員中首位進行個人商業挑戰的成員。 尤其白種元以聯合開發者身份參與，更為品牌增添了不少話題性，令粉絲們倍感期待。 事實上，兩人早在2022年便透過BTS官方YouTube頻道《防彈TV》的《醉中JIN（真）談》系列，與傳統酒名人朴祿潭一同品嚐韓國傳統酒，並致力於推廣韓國酒文化，為本次合作埋下伏筆。





除了商業上的大膽嘗試，Jin在音樂事業上也交出了亮眼成績。 他於上月15日發行的首張個人專輯《HAPPY》，不僅受到廣泛好評，還成功登上美國Billboard「2024年最佳K-POP專輯25選」（The 25 Best K-Pop Albums of 2024： Staff Picks）。 隨著佳績連連，Jin再一次證明了他作為全能藝人的超凡實力。



不僅是音樂，這次進軍酒類市場的挑戰，勢必將Jin的個人品牌推向新的高度！粉絲們，準備好迎接「IGIN」的上市吧！

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