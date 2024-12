大家都喝了嗎？防彈少年團 Jin & 白鍾元合作推新酒，「IGIN」原來這麼念啊

防彈少年團(BTS)成員Jin攜手韓國餐飲業大亨白種元,正式進軍酒類市場!據悉,兩人因一同出演綜藝節目結緣,這次更進一步合作,推出全新品牌,展現跨界魅力。

根據韓媒報導,Jin與白種元共同投資成立的農業公司法人「禮山都家」將於本月推出首款蒸餾酒「IGIN」(아이긴,讀音:A YI KIN)。 這款酒以白種元的家鄉忠南禮山為背景,結合當地特色,致力於打造現代感與傳統融合的高端韓國酒。 除了蒸餾酒外,「IGIN」還將推出結合禮山當地農特產品的即飲型水果酒(RTD),包括禮山蘋果、西瓜、李子等多種口味,十分令人期待。



IGIN APPLE GIN BY JINI’S LAMP pic.twitter.com/VsQAu6TqIY

兩人為這項事業早在2022年12月便成立了「Jin's Lamp」,將總部設於忠南禮山,並由該公司負責「IGIN」的製造工作。 酒類的銷售與分銷則由白種元的公司關係企業「禮山都家」負責。 而被譽為「韓國傳統酒大師」的朴祿潭名人也參與其中,擔任公司監事,為產品品質保駕護航。



BTS JIN ‘IGIN (WHERE SMILES BEGIN)’ MERCH

DM us if interested! pic.twitter.com/4PreSSKLBt