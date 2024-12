不仅演唱OST还特别演出！《爱在独木桥》第6集邀请美声10cm权正烈惊喜登场本色演出～

实力歌手10cm权正烈近来演唱许多人气电视剧的OST歌曲,并且相当受到欢迎,从《泪之女王》的「Tell Me It's Not A Dream」以及《背著善宰跑》的「Spring Snow」,目前热播中的《爱在独木桥》也有10cm的演唱,并且还在最新一集中特别演出!

12月8日下午由10cm所演唱的tvN电视剧《爱在独木桥》OST Part5「Be in love」透过各大音源网站正式公开,这首歌曲也有著10cm的清新吉他风格,节奏轻快并且让人听起来心情轻松,加上歌词中表达著「想要对你的话太多了 却说不出口」「见到你的时候 总是只会生疏尴尬地笑著」描述青春恋曲相当可爱的句子,相当切合电视剧《爱在独木桥》的剧情发展。



除了演唱OST,10cm更在剧中的第6集特别演出。剧情描述尹志源(郑裕美饰)与实习老师孔文洙(李施优饰)有一段独处的时光,两人就来到了户外用餐空间吃点东西,更能够欣赏10cm的现场演唱。而孔老师也趁著这样的气氛对尹志源告白自己的心意,尹志源虽然发出了好人卡,不过孔老师也预告将持续进行攻势。不过在尹志源心烦意乱回到校园慢跑时,疯狂紫丁香却已开满了花…也意味著她输了赌注而必须与仇家般的石志源交往!



